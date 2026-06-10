Lyon : le Centre international de recherche sur le cancer boucle une année marquant ses 60 ans

Installé à Lyon depuis près de six décennies, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a refermé les célébrations de ses 60 ans d’existence.

L’agence spécialisée de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), créée en 1965 à l’initiative de la France et implantée à Lyon depuis 1967, a dressé ce mardi 9 juin le bilan d’une année d’événements scientifiques et grand public organisés entre mai 2025 et mai 2026.

Le CIRC rappelle sa singularité : il demeure la seule agence de l’OMS entièrement dédiée à la recherche sur le cancer. L’institution insiste sur l’importance de maintenir une expertise scientifique indépendante, alors que les nouveaux cas de cancer pourraient augmenter de 60 % dans le monde d’ici 2040, selon ses projections.

La directrice du CIRC, Elisabete Weiderpass, estime que le contexte international rend "plus essentiel que jamais" le rôle d’une institution scientifique indépendante, plaidant pour une science ouverte, rigoureuse et collaborative au service des politiques de santé publique.

Plus de 100 événements organisés en un an

Pour célébrer cet anniversaire, le CIRC a multiplié les initiatives à Lyon et à l’international.

Parmi elles, une exposition photographique “60 ans, 60 métiers, 60 portraits”, présentée notamment à l’Hôtel de Région et à la préfecture du Rhône, a mis en lumière les différents métiers mobilisés dans la recherche contre le cancer.

L’agence a également organisé cinq webinaires scientifiques internationaux et participé à plusieurs rendez-vous mondiaux, dont le congrès ESMO à Berlin, le World Cancer Leaders’ Summit à Melbourne ou encore la conférence AORTIC à Tunis.

Le point d’orgue des célébrations s’est tenu à Lyon du 19 au 21 mai, avec la conférence scientifique internationale "La recherche sur le cancer en action", réunissant chercheurs, cliniciens et décideurs venus de plus de 120 pays.

L’événement a notamment été marqué par la présentation en avant-première de GLOBOCAN 2024, la base mondiale de référence du CIRC sur les cancers dans 185 pays, ainsi qu’une table ronde ministérielle autour du lien entre science et politiques publiques.

Grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une conférence ouverte au grand public intitulée "Fake news vs vérités scientifiques" a également été organisée à la Halle Tony Garnier, autour de la désinformation en santé.

Le CIRC annonce enfin la poursuite de sa campagne de mécénat "Gravez votre nom dans l’histoire de la recherche sur le cancer", lancée à l’occasion de cet anniversaire.

À partir de 60 euros, particuliers et entreprises peuvent faire inscrire leur nom sur les murs vitrés du bâtiment lyonnais du centre, afin de soutenir le financement d’une recherche présentée comme indépendante.