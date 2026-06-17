Et aussi à Lyon

Lyon : pourquoi les brumisateurs de la place Bellecour ne fonctionnent toujours pas malgré la chaleur

Lyon : pourquoi les brumisateurs de la place Bellecour ne fonctionnent toujours pas malgré la chaleur
Lyon : pourquoi les brumisateurs de la place Bellecour ne fonctionnent toujours pas malgré la chaleur

Promis pour l'été, les brumisateurs de Bellecour sont attendus !

Avec le retour des fortes températures à Lyon, les regards se tournent de nouveau vers les imposantes ombrières installées sur la place Bellecour. Depuis plusieurs jours, de nombreux Lyonnais s'interrogent sur les réseaux sociaux : pourquoi les brumisateurs censés apporter un peu de fraîcheur sous ces structures ne sont-ils pas encore en fonctionnement ?

Mis en place sous les ombrières, ces dispositifs doivent normalement être actifs chaque année du 15 juin au 15 septembre afin d'aider les habitants et les visiteurs à mieux supporter les épisodes de chaleur estivale.

Pour rappel, ces installations avaient été déployées dans le cadre du réaménagement temporaire de la place Bellecour. Initialement, la municipalité souhaitait végétaliser davantage cet espace emblématique afin de lutter contre les îlots de chaleur. Un projet finalement abandonné en raison des contraintes techniques liées notamment à la présence du métro et d'un parking en sous-sol, mais aussi aux exigences patrimoniales entourant la plus grande place lyonnaise.

Activés dès demain ?

À la place, de vastes ombrières ont été installées pour la période 2025-2029. Un aménagement qui avait suscité de nombreuses critiques, aussi bien sur son esthétique que sur son coût estimé à 1,5 million d'euros.

Face aux interrogations actuelles, la Ville de Lyon assure toutefois qu'il ne s'agit ni d'une panne ni d'un abandon du dispositif. La municipalité explique que les brumisateurs font partie du "plan de remise en eau de l'ensemble des points d'eau et fontaines de la ville", une opération lancée à la mi-mai et qui se poursuit encore cette semaine.

Les différents équipements sont ainsi remis en service progressivement par les services municipaux. Selon nos informations, les brumisateurs de la place Bellecour devraient être activés dès ce jeudi 18 juin, mettant fin aux interrogations des passants alors que le thermomètre continue de grimper dans l'agglomération lyonnaise.

Tags :

Tissage Urbain

Brumisateur

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Effectivement le 17/06/2026 à 12:42
PaulLyon54 a écrit le 17/06/2026 à 10h37

Je n'ose même pas imaginer se qui se passerait aujourd'hui si Aulas avait été elu. En terme d'incompétence il tient le ponpon.

Effectivement ,pour Aulas on peut s'en douter.
Par contre, l avantage de Doucet c est qu il ne laisse aucun doute à ce sujet .

Signaler Répondre
avatar
Surplus le 17/06/2026 à 12:25

Dans les 1.5 millions, l'eau n'était pas comprise.

Signaler Répondre
avatar
JenPaul75 le 17/06/2026 à 12:14
PaulLyon54 a écrit le 17/06/2026 à 10h37

Je n'ose même pas imaginer se qui se passerait aujourd'hui si Aulas avait été elu. En terme d'incompétence il tient le ponpon.

Je n'ose même pas imaginer se qui va se passer demain avec Doucet et l'extrème gauche !

Signaler Répondre
avatar
pastèques ! le 17/06/2026 à 12:12
Le bon titre a écrit le 17/06/2026 à 11h42

"Lyon : pourquoi les brumisateurs de la place Bellecour ne fonctionnent toujours pas malgré les 1,5 millions d'euros d'argent public dépensés?"

Quels sont les cocus qui ont votés pour eux !

Signaler Répondre
avatar
Cmoi le 17/06/2026 à 11:54

Parce que ça risque de mouiller les horribles chiffons!

Signaler Répondre
avatar
Panda le 17/06/2026 à 11:53
apolyon a écrit le 17/06/2026 à 11h26

si les écolos étaient capable de faire marcher quelque chose ça se saurait
leurs spécialités c'est d’arrêter et de detruire

Tout à fait d'accord avec vous.

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 17/06/2026 à 11:43

Y a vraiment des gens qui vont squatter sous ses ombrieres toutes éclatées ?

Signaler Répondre
avatar
Le bon titre le 17/06/2026 à 11:42

"Lyon : pourquoi les brumisateurs de la place Bellecour ne fonctionnent toujours pas malgré les 1,5 millions d'euros d'argent public dépensés?"

Signaler Répondre
avatar
Toujours là ce truc du tiers-monde le 17/06/2026 à 11:31

On n'a pas encore envoyé à la déchetterie ce truc surtout symbolique de ce qui se passe dans le cerveau des Ecologistes ?

Signaler Répondre
avatar
apolyon le 17/06/2026 à 11:26

si les écolos étaient capable de faire marcher quelque chose ça se saurait
leurs spécialités c'est d’arrêter et de detruire

Signaler Répondre
avatar
soyez patients le 17/06/2026 à 11:05

Vous les aurez sans doute pour l'hiver !

Signaler Répondre
avatar
bizarre le 17/06/2026 à 11:02

donc la droite et l’extrême droite critiquent une chose que eux mêmes détestent nous sommes même pas encore en été les lyonnais on approuve la gauche pendant 6 à diriger Lyon et plusieurs grandes villes aux alentours on attend la Métropole de Lyon bientôt 100 jours sans aucun projet ou décision ou action ah si j’ai oublié la métropole a viré Aulas qui été sa soit disant leur champion pour révolution la vie politique des lyonnais

Signaler Répondre
avatar
Picatar le 17/06/2026 à 10:45
saco697 a écrit le 17/06/2026 à 10h32

Doucet ne voulait pas d arbres en pots car il fallait gaspiller de le au pour les arroser mais les Brumisateurs de ses copains c était ok …. logique de cons ! l ombriere tombe en ruine … des millions de gaspillages … pourtant le gaspillage est l opposé de l écologie sauf chez les bobos pseudos écolos des VERTS…

Vous parlez d'or !

Signaler Répondre
avatar
Rob le 17/06/2026 à 10:41

Je les vois bien dégradés dans les jours qui viennent vu tout ce qui traîne dans nos rues.

Signaler Répondre
avatar
PaulLyon54 le 17/06/2026 à 10:37

Je n'ose même pas imaginer se qui se passerait aujourd'hui si Aulas avait été elu. En terme d'incompétence il tient le ponpon.

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 17/06/2026 à 10:32

Doucet ne voulait pas d arbres en pots car il fallait gaspiller de le au pour les arroser mais les Brumisateurs de ses copains c était ok …. logique de cons ! l ombriere tombe en ruine … des millions de gaspillages … pourtant le gaspillage est l opposé de l écologie sauf chez les bobos pseudos écolos des VERTS…

Signaler Répondre
avatar
phil 6 le 17/06/2026 à 10:21

cette ville de Lyon, vraiment une bande d incompétents

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.