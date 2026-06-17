Lyon : pourquoi les brumisateurs de la place Bellecour ne fonctionnent toujours pas malgré la chaleur

Avec le retour des fortes températures à Lyon, les regards se tournent de nouveau vers les imposantes ombrières installées sur la place Bellecour. Depuis plusieurs jours, de nombreux Lyonnais s'interrogent sur les réseaux sociaux : pourquoi les brumisateurs censés apporter un peu de fraîcheur sous ces structures ne sont-ils pas encore en fonctionnement ?
Mis en place sous les ombrières, ces dispositifs doivent normalement être actifs chaque année du 15 juin au 15 septembre afin d'aider les habitants et les visiteurs à mieux supporter les épisodes de chaleur estivale.
Pour rappel, ces installations avaient été déployées dans le cadre du réaménagement temporaire de la place Bellecour. Initialement, la municipalité souhaitait végétaliser davantage cet espace emblématique afin de lutter contre les îlots de chaleur. Un projet finalement abandonné en raison des contraintes techniques liées notamment à la présence du métro et d'un parking en sous-sol, mais aussi aux exigences patrimoniales entourant la plus grande place lyonnaise.
Activés dès demain ?
À la place, de vastes ombrières ont été installées pour la période 2025-2029. Un aménagement qui avait suscité de nombreuses critiques, aussi bien sur son esthétique que sur son coût estimé à 1,5 million d'euros.
Face aux interrogations actuelles, la Ville de Lyon assure toutefois qu'il ne s'agit ni d'une panne ni d'un abandon du dispositif. La municipalité explique que les brumisateurs font partie du "plan de remise en eau de l'ensemble des points d'eau et fontaines de la ville", une opération lancée à la mi-mai et qui se poursuit encore cette semaine.
Les différents équipements sont ainsi remis en service progressivement par les services municipaux. Selon nos informations, les brumisateurs de la place Bellecour devraient être activés dès ce jeudi 18 juin, mettant fin aux interrogations des passants alors que le thermomètre continue de grimper dans l'agglomération lyonnaise.
Effectivement ,pour Aulas on peut s'en douter.Signaler Répondre
Par contre, l avantage de Doucet c est qu il ne laisse aucun doute à ce sujet .
Dans les 1.5 millions, l'eau n'était pas comprise.Signaler Répondre
Je n'ose même pas imaginer se qui va se passer demain avec Doucet et l'extrème gauche !Signaler Répondre
Quels sont les cocus qui ont votés pour eux !Signaler Répondre
Parce que ça risque de mouiller les horribles chiffons!Signaler Répondre
Tout à fait d'accord avec vous.Signaler Répondre
Y a vraiment des gens qui vont squatter sous ses ombrieres toutes éclatées ?Signaler Répondre
"Lyon : pourquoi les brumisateurs de la place Bellecour ne fonctionnent toujours pas malgré les 1,5 millions d'euros d'argent public dépensés?"Signaler Répondre
On n'a pas encore envoyé à la déchetterie ce truc surtout symbolique de ce qui se passe dans le cerveau des Ecologistes ?Signaler Répondre
si les écolos étaient capable de faire marcher quelque chose ça se sauraitSignaler Répondre
leurs spécialités c'est d’arrêter et de detruire
Vous les aurez sans doute pour l'hiver !Signaler Répondre
donc la droite et l’extrême droite critiquent une chose que eux mêmes détestent nous sommes même pas encore en été les lyonnais on approuve la gauche pendant 6 à diriger Lyon et plusieurs grandes villes aux alentours on attend la Métropole de Lyon bientôt 100 jours sans aucun projet ou décision ou action ah si j’ai oublié la métropole a viré Aulas qui été sa soit disant leur champion pour révolution la vie politique des lyonnaisSignaler Répondre
Vous parlez d'or !Signaler Répondre
Je les vois bien dégradés dans les jours qui viennent vu tout ce qui traîne dans nos rues.Signaler Répondre
Je n'ose même pas imaginer se qui se passerait aujourd'hui si Aulas avait été elu. En terme d'incompétence il tient le ponpon.Signaler Répondre
Doucet ne voulait pas d arbres en pots car il fallait gaspiller de le au pour les arroser mais les Brumisateurs de ses copains c était ok …. logique de cons ! l ombriere tombe en ruine … des millions de gaspillages … pourtant le gaspillage est l opposé de l écologie sauf chez les bobos pseudos écolos des VERTS…Signaler Répondre
cette ville de Lyon, vraiment une bande d incompétentsSignaler Répondre