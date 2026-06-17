Lyon : pourquoi les brumisateurs de la place Bellecour ne fonctionnent toujours pas malgré la chaleur

Avec le retour des fortes températures à Lyon, les regards se tournent de nouveau vers les imposantes ombrières installées sur la place Bellecour. Depuis plusieurs jours, de nombreux Lyonnais s'interrogent sur les réseaux sociaux : pourquoi les brumisateurs censés apporter un peu de fraîcheur sous ces structures ne sont-ils pas encore en fonctionnement ?

Mis en place sous les ombrières, ces dispositifs doivent normalement être actifs chaque année du 15 juin au 15 septembre afin d'aider les habitants et les visiteurs à mieux supporter les épisodes de chaleur estivale.

Pour rappel, ces installations avaient été déployées dans le cadre du réaménagement temporaire de la place Bellecour. Initialement, la municipalité souhaitait végétaliser davantage cet espace emblématique afin de lutter contre les îlots de chaleur. Un projet finalement abandonné en raison des contraintes techniques liées notamment à la présence du métro et d'un parking en sous-sol, mais aussi aux exigences patrimoniales entourant la plus grande place lyonnaise.

Activés dès demain ?

À la place, de vastes ombrières ont été installées pour la période 2025-2029. Un aménagement qui avait suscité de nombreuses critiques, aussi bien sur son esthétique que sur son coût estimé à 1,5 million d'euros.

Face aux interrogations actuelles, la Ville de Lyon assure toutefois qu'il ne s'agit ni d'une panne ni d'un abandon du dispositif. La municipalité explique que les brumisateurs font partie du "plan de remise en eau de l'ensemble des points d'eau et fontaines de la ville", une opération lancée à la mi-mai et qui se poursuit encore cette semaine.

Les différents équipements sont ainsi remis en service progressivement par les services municipaux. Selon nos informations, les brumisateurs de la place Bellecour devraient être activés dès ce jeudi 18 juin, mettant fin aux interrogations des passants alors que le thermomètre continue de grimper dans l'agglomération lyonnaise.