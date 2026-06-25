Canicule à Lyon : 122 jeunes vivent toujours sous des tentes, la mairie lance un appel à l’État

La canicule ravive les inquiétudes autour du campement des Chartreux, à Lyon.
La mairie du 1er arrondissement annonce avoir saisi le préfet du Rhône afin de demander la mise à l’abri immédiate des 122 jeunes actuellement installés dans le jardin des Chartreux, cours Général-Giraud.
Le campement, installé depuis janvier 2025, accueille des jeunes ayant contesté une décision de non-prise en charge par les services métropolitains de la protection de l’enfance.
Tous sont engagés dans un recours devant le juge des enfants et attendent une éventuelle orientation vers le dispositif d’hébergement "Les Stations". En attendant, ils vivent depuis plusieurs mois dans des conditions jugées très précaires.
Pour la municipalité, les fortes chaleurs rendent la situation particulièrement préoccupante.
Exposés en permanence aux températures élevées sans hébergement adapté, ces jeunes voient leur état de santé physique et psychologique davantage fragilisé, estime la mairie.
Dans son courrier au préfet, elle demande la mise à l’abri immédiate de l’ensemble des jeunes dans le cadre du plan canicule ;le maintien et le renforcement du dispositif "Les Stations", qui accompagne chaque année près de 200 jeunes en recours en leur donnant accès à un hébergement, aux soins et à un accompagnement socio-juridique.
"L’État doit prendre ses responsabilités"
La maire écologiste du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga, estime que les actions menées par la Ville de Lyon pour garantir l’accès à l’eau, à l’alimentation et à l’hygiène restent insuffisantes face à cette situation.
Elle appelle l’État à assurer "la protection de ces jeunes particulièrement vulnérables" et souligne que les places ouvertes dans le cadre du plan canicule sont aujourd’hui principalement réservées aux familles et aux personnes majeures isolées, laissant les jeunes en recours sans solution effective.
La mairie du 1er arrondissement demande enfin à l’État et à la Métropole de Lyon d’agir "sans délai" afin de garantir le respect des droits fondamentaux, de la dignité et de la protection de ces jeunes.
La Préfecture du Rhône a réagi en ce milieu de journée, rappelant que les services de l’Etat travaillaient "étroitement avec la mairie centrale de Lyon pour trouver des solutions d’hébergement d’urgence dans le contexte de fortes chaleurs que connaît le Rhône, en anticipation des mesures prises normalement en vigilance rouge".
Un nouveau site pourrait ouvrir d’ici ce jeudi soir, en complément des 115 places d’urgence déjà ouvertes actuellement.
Il est regrettable que certaines décisions prises par la municipalité conduisent à des difficultés qui nécessitent ensuite l'intervention financière de l'État. Cela soulève des questions sur l'efficacité de la gestion locale et sur l'utilisation de l'argent public. »Signaler Répondre
plus erreur de rédactionSignaler Répondre
Il fait toujours moins chaud que dans leurs pays d'origine non?Signaler Répondre
Alors quel est le problème?
3536 milliards de dettes aujourd'hui 😉 Bon d'après LFI, il faut régularisé tout les sans papiers et en faire venir encore d'autres 🤔Signaler Répondre
Dans des tentes igloos, ils ne sont pas plus mal logés que dans des cases. Il n'y a pas de quoi se plaindre.Signaler Répondre
L'humanisme, aider son prochain, aider les pays en guerre, aider lors des crises internationales.... on nous sort toujours tout un tas de raisons.Signaler Répondre
Puis après on voit des algériens, marocains etc débarquer en force.... y'a des guerres dans ces pays?
Le maire aime bien faire ses postures mais en attendant pour les enfants lyonnais lui ne fait rien de rien, on est quand même en majorité bloqué chez nos parents, ça pour la classe pauvre que vise pourtant le maire qui ne sert à rien, les autres ayant la chance d'avoir leurs parents pour garants quand ils se font expulser de la ville vers la banlieue lointaine...Signaler Répondre
"Les caisses de l'assistanat sont de plus en plus vides..."Signaler Répondre
Et pour cause ! A force de vouloir accueillir toute la misère du monde, on finit aussi par "tiers-mondiser" le pays.
AME, CMU, centres d'accueil ... nos chers politiciens ont été très inventifs en lois et mesures en tous genres pour distribuer généreusement l'argent public.
On voit maintenant où cela nous mène : plus d'argent dans tous les domaines, notamment les fonctions régaliennes de l'Etat : Justice, Sécurité, Education, Santé ... Partout les moyens manquent.
Pauvre France !
Une pensée pour tous ces Moins de 30 ans...Signaler Répondre
Emplacement de camping gratuit avec accès à l'eau gratuit. Il se plaigne encore. Moi je paye des centaines d'euros pendant mes congés pour avoir ça !Signaler Répondre
Ben quoi, ils font du camping, comme des vacanciers. Ils en ont de la chance.Signaler Répondre
Qui les prennent chez eux ont les a pas obligé de venir en france a ce que je sacheSignaler Répondre
Bizarrement quand ils sont chez eux, ils savent se protéger de la chaleur! Je leur conseille donc d'y retourner !!!Signaler Répondre
Des jeunes? vraiment trop marrant. ils ont l’âge d’être grand pèreSignaler Répondre
Mais c'est normal qu'il ai chaud! Regardez la photo!!!!!! Et bravo aux associations et aux politiques, qui leurs ont même pas dis d'enlever leurs vêtements🤣Signaler Répondre
ils seraient mieux chez leur parents qui doivent être inquiets.Signaler Répondre
A tous ceux qui les ont fait venir assumez et prenez les chez vous !!!Signaler Répondre
Y’a le tiers lieu Neyret ou les ombrieres Bellecour ! Que f’argent jeté par les fenêtres! J’oublais, c’est pas votre pognon … c’est le nôtre !Signaler Répondre
Une situation évidemment difficile, mais ne pas oublier que pour la plupart ces "jeunes ayant contesté une décision de non-prise en charge par les services métropolitains de la protection de l’enfance" ont refusé les tests médicaux permettant de donner une estimation de leur age réel. Le refus de leur prise en charge en tant que mineurs isolés a donc des justifications. Les caisses de l'assistanat sont de plus en plus vides...Signaler Répondre
Le saumons retournent aussi sur leurs lieux de naissance... !Signaler Répondre
On n'est jamais allé les chercher ces enfants de 30 ans.Signaler Répondre
J'ai vécu en Afrique, Côte d'Ivoire, Sénégal et Cameroun, on me demandait de venir avec un Billet aller-retour au cas où et je devais m'assumer.
En cas de problème, on m'aurait dit "Partez".
Que l'on s'occupe déjà des vieux qui sont dans les épadSignaler Répondre
Il fait certainement plus frais dans leur tente que dans nos appartements. Sinon ils ont un jardin privatiser pour dormir à la belle étoile. La mairie devrait plutôt s'inquiéter des gens qui vivent dans des appartements à 35 degré même la nuit.Signaler Répondre
Rentrez chez vous , vous avez voulu être la, attendez l'année prochaine il y a des élections.Signaler Répondre
Oui, c'est bizarre quand ils sont chez eux en Afrique ils savent se protéger de la chaleur! Alors arrêtez de nous les briser!Signaler Répondre
Il y a des millions de personnes qui vivent sous les tentes dans les campings de France , alors ça va c’est coolSignaler Répondre
La mairie devrait s'occuper plutôt de l'insécurité et des incivilités plutôt que de s'attarder sur ces broutilles.Signaler Répondre
C'est la canicule tous les jours dans les pays dont sont originaires ces jeunes...Pourquoi tant de complications ?? Et puis, personne ne leur a demandé de venir que nous sachions .Signaler Répondre
Il faut les mettre à l'abri en Afrique ... puisqu'il fait moins chaud qu'à lyon !!!Signaler Répondre