Canicule à Lyon : 122 jeunes vivent toujours sous des tentes, la mairie lance un appel à l’État

La canicule ravive les inquiétudes autour du campement des Chartreux, à Lyon.

La mairie du 1er arrondissement annonce avoir saisi le préfet du Rhône afin de demander la mise à l’abri immédiate des 122 jeunes actuellement installés dans le jardin des Chartreux, cours Général-Giraud.

Le campement, installé depuis janvier 2025, accueille des jeunes ayant contesté une décision de non-prise en charge par les services métropolitains de la protection de l’enfance.

Tous sont engagés dans un recours devant le juge des enfants et attendent une éventuelle orientation vers le dispositif d’hébergement "Les Stations". En attendant, ils vivent depuis plusieurs mois dans des conditions jugées très précaires.

Pour la municipalité, les fortes chaleurs rendent la situation particulièrement préoccupante.

Exposés en permanence aux températures élevées sans hébergement adapté, ces jeunes voient leur état de santé physique et psychologique davantage fragilisé, estime la mairie.

Dans son courrier au préfet, elle demande la mise à l’abri immédiate de l’ensemble des jeunes dans le cadre du plan canicule ;le maintien et le renforcement du dispositif "Les Stations", qui accompagne chaque année près de 200 jeunes en recours en leur donnant accès à un hébergement, aux soins et à un accompagnement socio-juridique.

"L’État doit prendre ses responsabilités"

La maire écologiste du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga, estime que les actions menées par la Ville de Lyon pour garantir l’accès à l’eau, à l’alimentation et à l’hygiène restent insuffisantes face à cette situation.

Elle appelle l’État à assurer "la protection de ces jeunes particulièrement vulnérables" et souligne que les places ouvertes dans le cadre du plan canicule sont aujourd’hui principalement réservées aux familles et aux personnes majeures isolées, laissant les jeunes en recours sans solution effective.

La mairie du 1er arrondissement demande enfin à l’État et à la Métropole de Lyon d’agir "sans délai" afin de garantir le respect des droits fondamentaux, de la dignité et de la protection de ces jeunes.

La Préfecture du Rhône a réagi en ce milieu de journée, rappelant que les services de l’Etat travaillaient "étroitement avec la mairie centrale de Lyon pour trouver des solutions d’hébergement d’urgence dans le contexte de fortes chaleurs que connaît le Rhône, en anticipation des mesures prises normalement en vigilance rouge".

Un nouveau site pourrait ouvrir d’ici ce jeudi soir, en complément des 115 places d’urgence déjà ouvertes actuellement.