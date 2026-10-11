Saint-Romain-de-Popey : l’État donne son feu vert à la réouverture de l’abattoir

L’activité va pouvoir reprendre à l’abattoir de Saint-Romain-de-Popey.

Le préfet de région et du Rhône Étienne Guyot a délivré un agrément sanitaire provisoire à la société coopérative d’intérêt collectif Viaterly (VIAndes des Territoires du Rhône et des monts du Lyonnais).

La coopérative exploitera l’équipement pour le compte de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR), propriétaire des lieux. Cette nouvelle organisation intervient après la liquidation économique de la précédente société gestionnaire, la SECAT.

850 000 euros apportés par l’État

L’État annonce également un premier soutien financier de 850 000 euros pour accompagner la remise en état et l’avenir du site.

Cette enveloppe participe au financement des travaux engagés par la COR, à travers des crédits issus du plan de relance "abattoirs". Les services de l’État indiquent avoir également suivi les travaux et accompagné la consolidation des pratiques d’abattage pendant la constitution du dossier d’agrément.

L’abattage peut désormais reprendre

L’obtention de l’agrément permet juridiquement à Viaterly de reprendre les opérations d’abattage dès qu’elle le souhaitera.

Des agents de l’État seront ensuite présents en permanence pendant les différentes phases d’activité. Leur mission sera notamment de contrôler les conditions d’abattage et de vérifier que les viandes et abats produits sont propres à la consommation.

À l’issue des inspections, ils pourront apposer l’estampille sanitaire permettant leur commercialisation auprès des professionnels de la filière.

La préfecture présente cette remise en activité comme un moyen de renforcer les débouchés locaux de la filière viande. L’abattoir doit notamment permettre de recréer un lien entre les zones rurales du Rhône et des monts du Lyonnais et les principaux bassins de consommation, dont la Métropole de Lyon.