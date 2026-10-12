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La série noire continue pour LFI : les élections municipales de Saint-Fons annulées

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La série noire continue pour LFI : les élections municipales de Saint-Fons annulées

C'est une nouvelle décision judiciaire qui vient bousculer la vie politique de la métropole de Lyon.

Le tribunal administratif de Lyon a annulé, ce lundi 12 octobre, les élections municipales de Saint-Fons, organisées les 15 et 22 mars derniers.

Pour rappel, au second tour, la liste "Saint Fons Insoumise", conduite par Hadi Mebarki, était arrivée en tête avec 40,75 % des suffrages exprimés, devançant de seulement 116 voix celle de "Saint-Fons cap sur demain", menée par M. Debat.

Mais plusieurs recours avaient été déposés, notamment par les candidats battus, le préfet du Rhône et le maire sortant, Christian Duchêne.

Plus de 700 bulletins invalidés au premier tour

Au cœur de cette affaire : une irrégularité sur les bulletins de vote de la liste du maire sortant, "Saint-Fons la citoyenne". Ces derniers ne mentionnaient pas la nationalité portugaise de l'une des colistières, une indication pourtant obligatoire pour les candidats ressortissants d'un autre pays de l'Union européenne.

Résultat : 709 des 901 bulletins recueillis par cette liste au premier tour avaient été déclarés nuls. Le tribunal précise même que les 192 autres bulletins avaient été comptabilisés à tort, malgré cette irrégularité.

Une situation lourde de conséquences pour Christian Duchêne. Alors que sa liste avait recueilli 901 voix, soit 27,92 % des suffrages exprimés avant invalidation, elle n'avait officiellement obtenu que 7,63 %, un score insuffisant pour accéder au second tour.

Le maire sortant s'était ainsi retrouvé écarté de la suite du scrutin, sans aucun représentant au conseil municipal.

La sincérité du scrutin remise en cause

Dans son jugement, le tribunal administratif estime qu'aucune "manœuvre frauduleuse" n'était à l'origine de cette erreur sur les bulletins de vote. Les juges considèrent néanmoins que l'expression du suffrage des électeurs ayant voté pour la liste de Christian Duchêne s'est trouvée "privée de portée utile".

Compte tenu des conséquences de cette irrégularité sur le déroulement et les résultats du second tour, le tribunal juge que "la sincérité du scrutin a été affectée."

C'est sur ce seul motif que la juridiction administrative a décidé d'annuler les élections municipales de Saint-Fons.

Cette décision ne signifie pas nécessairement un retour immédiat aux urnes. Le jugement peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'État dans un délai d'un mois à compter de sa notification. En cas d'appel, les conseillers municipaux élus en mars dernier resteront en fonctions jusqu'à la décision définitive de la justice.

En revanche, si l'annulation devient définitive, de nouvelles élections municipales devront être organisées à Saint-Fons dans un délai de trois mois.

Une troisième annulation dans la métropole de Lyon

Cette décision intervient moins de deux semaines après deux autres annulations prononcées par le tribunal administratif de Lyon. Le 29 septembre dernier, la justice avait déjà invalidé les élections municipales de Vénissieux et de Vaulx-en-Velin, toutes deux remportées par des candidats de La France insoumise. 

À Vénissieux, le scrutin remporté par Idir Boumertit avait notamment été entaché d'irrégularités concernant une liste concurrente. À Vaulx-en-Velin, où Abdelkader Lahmar s'était imposé de 104 voix, une anomalie sur les bulletins d'une autre liste avait également pesé dans la décision des juges. Avec Saint-Fons, ce sont désormais trois élections municipales remportées par des candidats insoumis qui ont été annulées dans la métropole lyonnaise.

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élections municipales 2026

saint fons

annulation

14 commentaires
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Ex Précisions le 12/10/2026 à 14:09

C'est bon tout ça ;-)
Quand est-ce que l'on interdit ce pseudo parti politique ? Qui ne pense qu'à faire la révolution mais à leur avantage pas à celui des français...

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pm69 le 12/10/2026 à 14:04
Plus c'est gros plus ça passe en Macronie a écrit le 12/10/2026 à 12h56

c'est bien la première fois qu'on annule une élection sous prétexte que les battus ont commis des irrégularités.. (et non pas les gagnants de l'élection)
ça sent la barbouzerie macroniste et une justice sous influence..

Ben non, ça s'appelle tout simplement la loi, le droit et le code électoral. Sans doute que cela gène certains...

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réalité le 12/10/2026 à 14:01

et après ces mêmes gens critique le RN !!! 🤣🤣🤣

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Marion rend l'argent le 12/10/2026 à 13:44
lyon avec Zemmour a écrit le 12/10/2026 à 13h27

A quand une condamnation nationale de Lfi , une interdiction ca fait deja 3 elections annulée pour eux. Nous, à droite nous sommes integres.

je suis fan

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tocard le 12/10/2026 à 13:36
Kleenex a écrit le 12/10/2026 à 12h43

Le LFI sans magouilles c’est du vent .. Honte à eux ils veulent tous le pouvoir pour manger la bonne gamelle ..

venez on dit on lit les articles avant de commenter

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lyon avec Zemmour le 12/10/2026 à 13:27

A quand une condamnation nationale de Lfi , une interdiction ca fait deja 3 elections annulée pour eux. Nous, à droite nous sommes integres.

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Logique le 12/10/2026 à 13:25

Avec ce genre de personnages , les élections vont devenir bannières , comme beaucoup de choses dans le pays. Quand on voit que le maire de St Denis décroche le poster du président de la République , et que tout le monde l'accepte , ça montre à quel point , la démocratie française est en train de disparaître à vitesse grand V !

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cri69 le 12/10/2026 à 13:14

on a vraiment des très bonnes nouvelles en ce moment ..

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Plus c'est gros plus ça passe en Macronie le 12/10/2026 à 12:56

c'est bien la première fois qu'on annule une élection sous prétexte que les battus ont commis des irrégularités.. (et non pas les gagnants de l'élection)
ça sent la barbouzerie macroniste et une justice sous influence..

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Teletexte le 12/10/2026 à 12:54

tous des imposteurs.. LFI La fraude invisible .. des voix invalidés au départ des décomptes

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ou là là là là le 12/10/2026 à 12:53

Mais alors là ça sent mauvais pour LFI !

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Ainsi va la vie le 12/10/2026 à 12:45

Ach, groß malheur...
Dommage Éliane !

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Kleenex le 12/10/2026 à 12:43

Le LFI sans magouilles c’est du vent .. Honte à eux ils veulent tous le pouvoir pour manger la bonne gamelle ..

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maxPTT le 12/10/2026 à 12:37

3ème élection annulée, d'un même parti, pour des motifs + qu'étranges là aussi.

Nous verrons si les lecteurs habituels de Lyon Mag, assez enclins à dénoncer d'éventuels "complots", monterons au créneau ici aussi.

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Siamo tutti antiLFI le 12/10/2026 à 12:25

Espérons que ce n'est que le début !!

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