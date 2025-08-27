Les dates des élections municipales 2026 officiellement dévoilées !

Elles se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2026, a annoncé ce mercredi midi la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a présenté un décret fixant ces dates en Conseil des ministres, a-t-elle précisé.
Un décret entérinant ces dates du "renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs" sera prochainement publié dans le Journal officiel.
Ces élections seront notamment marquées par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi PLM et le changement du mode de scrutin à Lyon, Paris et Marseille. Les électeurs lyonnais se livreront donc en 2026 à un double vote, organisé le même jour, l’un pour les conseillers d’arrondissement, l’autre pour les conseillers municipaux centraux. Sans oublier l'élection métropolitaine.
Ce n'est pas 2 votes qu'auront à faire les gones et les fenottes intra-muros..mais 3...Signaler Répondre
Car ils devront également voter pour la Métropole et n'oublions pas que c'est la Métropole qui a le plus de compétences...
"Les électeurs lyonnais se livreront donc en 2026 à un double vote, organisé le même jour, l’un pour les conseillers d’arrondissement, l’autre pour les conseillers municipaux centraux. Ce sera ensuite au conseil municipal d’élire son maire.".Signaler Répondre
Sauf erreur de ma part, la loi PLM donne la possibilité aux électeurs de voter directement pour le conseil municipal des 3 villes concernées.
Il y aura donc un triple vote et non un double vote...
