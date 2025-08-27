Politique

Les dates des élections municipales 2026 officiellement dévoilées ! - Lyon Mag

Les dates des élections municipales 2026 ont été officiellement fixées ce mercredi.

Elles se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2026, a annoncé ce mercredi midi la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a présenté un décret fixant ces dates en Conseil des ministres, a-t-elle précisé.

Un décret entérinant ces dates du "renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs" sera prochainement publié dans le Journal officiel.

Ces élections seront notamment marquées par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi PLM et le changement du mode de scrutin à Lyon, Paris et Marseille. Les électeurs lyonnais se livreront donc en 2026 à un double vote, organisé le même jour, l’un pour les conseillers d’arrondissement, l’autre pour les conseillers municipaux centraux. Sans oublier l'élection métropolitaine.

élections municipales 2026

municipales 2026 à Lyon

avatar
Sarah Connor le 27/08/2025 à 15:11
Grand gognand a écrit le 27/08/2025 à 14h04

Ce n'est pas 2 votes qu'auront à faire les gones et les fenottes intra-muros..mais 3...
Car ils devront également voter pour la Métropole et n'oublions pas que c'est la Métropole qui a le plus de compétences...

Tant qu'pn vire Doucet ça ne me dérange pas.

Signaler
avatar
Le 22 mars 2026 le 27/08/2025 à 14:49

La grande journée de la libération de Lyon. J'ai hâte !

Signaler
avatar
Certes le 27/08/2025 à 14:48
Grand gognand a écrit le 27/08/2025 à 14h04

Ce n'est pas 2 votes qu'auront à faire les gones et les fenottes intra-muros..mais 3...
Car ils devront également voter pour la Métropole et n'oublions pas que c'est la Métropole qui a le plus de compétences...

Oui, mais c'est Doucet que nous souhaitons tous voir partir.

Signaler
avatar
Il va falloir essayer autre chose que le Doucet le 27/08/2025 à 14:42

Est-il rassembleur et "inclusif", ou plutôt clanique et stigmatisant contre certaines franges de la population qu'il voit toujours comme des "ennemis" ?

Pour un Maire, c'est important de viser le bien de tous, et pas de rester enfermé dans une éternelle animosité politique...

Signaler
avatar
Grand gognand le 27/08/2025 à 14:04

Ce n'est pas 2 votes qu'auront à faire les gones et les fenottes intra-muros..mais 3...
Car ils devront également voter pour la Métropole et n'oublions pas que c'est la Métropole qui a le plus de compétences...

Signaler
avatar
Chris696969 le 27/08/2025 à 13:41

"Les électeurs lyonnais se livreront donc en 2026 à un double vote, organisé le même jour, l’un pour les conseillers d’arrondissement, l’autre pour les conseillers municipaux centraux. Ce sera ensuite au conseil municipal d’élire son maire.".

Sauf erreur de ma part, la loi PLM donne la possibilité aux électeurs de voter directement pour le conseil municipal des 3 villes concernées.
Il y aura donc un triple vote et non un double vote...

Signaler
avatar
Enfin le 27/08/2025 à 13:24

nous allons pouvoir tirer la chasse d'eau.

Signaler
avatar
Clic le 27/08/2025 à 13:22

A noter dans l’agenda. Je ne pars pas ce week-end là. Je reste pour voter

Signaler
avatar
Gge le 27/08/2025 à 13:00

Préparer le goudron et les plumes pour le 22 mars, on peut même organiser cela place bellecour sous l’étendoir.
Ce serait beau comme image, un happy end !

Signaler
avatar
Jay le 27/08/2025 à 12:54

22 mars une date marquer dans le calendrier, la fin du cauchemar !

Signaler
avatar
L espoir renait à Lyon le 27/08/2025 à 12:52

Plus que 200 jours environ avant que cela ne gicle à Lyon .!

Signaler
avatar
Bon le 27/08/2025 à 12:49

Parfait !
Ils peuvent prévoir les cartons et réserver les dates pour les déménageurs.
D’ici là on va compter les jours pour préparer la libération !

Signaler

