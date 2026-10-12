Lyon : le funiculaire F1 fermé deux semaines pour son grand contrôle annuel

Le funiculaire F1 va s’arrêter pendant deux semaines à Lyon.

La ligne reliant Vieux Lyon à Saint-Just sera interrompue du 17 octobre au 1er novembre 2026 afin de permettre la réalisation de son inspection générale annuelle réglementaire. TCL a choisi cette période située entre la fin des Nuits de Fourvière et la Fête des Lumières, deux moments de forte fréquentation de la colline.

Pendant cette fermeture, équipes de maintenance et spécialistes vont examiner l’ensemble des installations afin de contrôler leur état et leur conformité aux exigences de sécurité.

Tunnel, rails, rames et installations électriques contrôlés

L’inspection concerne pratiquement tous les éléments du funiculaire.

Le tunnel, les stations et les fosses seront contrôlés, tout comme les rails, les traverses, les aiguillages et les câbles d’alimentation. Les techniciens examineront également les châssis et les roues des rames, les systèmes de mesure de charge, les automates et armoires électriques ainsi que les dispositifs de protection contre les incendies et de surveillance.

Cette opération annuelle est présentée comme l’équivalent d’un vaste contrôle technique destiné à vérifier la fiabilité de l’ensemble de l’installation.

Jusqu’à 21 tonnes pour tester les freins

Parmi les opérations les plus spectaculaires figurent les essais des systèmes de freinage.

Des tests dynamiques seront réalisés en conditions réelles avec une charge totale pouvant atteindre 21 tonnes, soit plus de la moitié du poids d’une rame de tramway de 32 mètres circulant sur le réseau TCL.

Les équipes vérifieront notamment les freins de la station motrice et ceux installés sur la voie afin de valider les distances d’arrêt et leur efficacité dans les conditions d’exploitation les plus exigeantes.

Les essais réglementaires liés au freinage et aux dispositifs de sécurité seront supervisés par un Technicien d’Inspection Annuelle agréé par l’État.

Le funiculaire F2 renforcé

Pendant l’interruption du F1, les voyageurs devront se reporter vers d’autres solutions.

La ligne F2 bénéficiera d’une desserte renforcée avec une augmentation des fréquences du 17 octobre au 1er novembre. Des solutions de remplacement doivent également être mises en place pour maintenir l’accès au plateau de Saint-Just et limiter les conséquences sur les déplacements quotidiens.

Les modalités précises du renforcement du F2 et des itinéraires de remplacement seront communiquées par TCL.