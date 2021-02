Régionales 2021 : Najat Vallaud-Belkacem candidate, "c’est une hypothèse, clairement"

L’actuel président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez n’a toujours pas officialisé sa candidature à sa propre succession. Mais du côté de l’opposition, on travaille en coulisse pour lui trouver des adversaires. Au PS, Najat Vallaud-Belkacem semble être la grande favorite pour devenir la candidate socialiste, pour autant elle ne l’a toujours pas déclaré officiellement. Invitée ce samedi matin de France Info, l’ancienne ministre a tout de même annoncé que "c’était une hypothèse, clairement".

Pour autant, comme beaucoup de politiques dans l’incertitude électorale, elle a préféré évoquer le programme, plutôt que celui qui l’incarnera : "Je pense que de manière générale, que ce soit cette échéance-là ou les suivantes, on passe beaucoup trop de temps à parler d’incarnation et pas assez des projets. Le temps sera venu de confirmer ou non ma candidature".

Mais NVB l'assure, "elle tient énormément à cette région". "Je pense qu’il y a beaucoup de choses à faire là-bas, qui seraient de meilleur aloi que ce qui est fait aujourd’hui", a-t-elle conclu en envoyant un message à Laurent Wauquiez. Un discours de candidate ?

Conernant la date du scrutin, tout est encore très flou, dans un contexte sanitaire plus qu’incertain. Déjà reportées en juin, elles pourraient de nouveau être repoussées.