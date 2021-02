Le groupe des Ecologistes de la Métropole de Lyon apporte son soutien à Mohamed Boudjellaba

“Une décision qui contredit le rapporteur public, c’est extrêmement rare, et de fait incompréhensible, nous sommes abasourdis. Cette décision est cependant suspendue du fait de l’appel, que nous suivrons avec attention. Nous soutenons Mohamed Boudjellaba et son équipe qui travaillent sans relâche pour les Givordines et Givordins depuis cet été", a réagi Monique Cosson, co-secrétaire EELV Rhône-Alpes.

De son côté, Benjamin Badouard, co-président du groupe écologiste à la Métropole a salué l'action du maire divers gauche et écologiste à la tête de la commune : “En quelques mois seulement, les élu·es écologistes et citoyens ont lancé de nombreux projets, donnant un nouvel espoir à Givors, tant sur le plan écologique, solidaire que démocratique. Le maire et son équipe ont été élu·es pour servir Givors et ses habitant·es, ils s’y emploient au quotidien".

Pour rappel, Mohamed Boudjellaba a fait appel devant le Conseil d'Etat.