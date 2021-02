Lyon : une nouvelle exposition ouverte au public pour les vacances scolaires !

Pour les vacances de février, qui débutent ce vendredi dans l’académie de Lyon, la Métropole va ouvrir un second espace de visite dans son siège, en partenariat avec les Archives départementales et métropolitaines.

Jusqu’au 21 février, de 10h à 17h30, les visiteurs auront l’occasion de revenir sur 800 ans d’histoire du quartier de la Part-Dieu. Selon les services du président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard, "du Moyen-Âge jusqu’à nos jours, il sera possible de découvrir, au fil des siècles, comment la campagne de la Part-Dieu, autour de sa ferme et de ses moulins, est devenue un quartier emblématique de Lyon, d’abord dominé par sa caserne au XIXe siècle puis par le quartier novateur des années Pradel".

De plus, une partie de l’exposition proposée par le musée des Confluences depuis mi-décembre sera déplacée dans l’Hôtel de la Métropole. Il sera ainsi possible d’admirer un crâne et un fémur de camarasaurus, un crâne d’éléphant, un madrépore, un quartz ou encore un bénitier géant.

La visite, gratuite pour tous, doit durer 40 minutes environ. Jusqu’à 50 personnes par créneau pourront être accueillies sur place. Pour en profiter, il suffit de s’inscrire sur la plateforme de réservation en ligne de l’Office du Tourisme.