Amazon, ZFE, transports en commun : Barbara Pompili à Lyon pour promouvoir la loi Climat et Résilience

Beaucoup pointent du doigt le manque d'ambition du gouvernement concernant le projet de Loi Climat, à commencer par Bruno Bernard et Grégory Doucet, qui ont accueilli la ministre de jeudi midi dans le 2e arrondissement de Lyon, après un trajet dans un tout nouveau bus électrique du réseau TCL, actuellement à l'essai sur le réseau. Pourtant, Barbara Pompili s'est défendue lors de sa tournée lyonnaise en montrant "quelques exemples que cette loi peut apporter". "L'écologie c'est du bon sens. Il faut que ce soit à portée de tous. Ces solutions sont indispensables pour réduire les émissions, mais nous ne disons pas qu'avec cette loi tout va être résolu. Cette loi n'est pas le seul levier. On arrivera à la transition écologique que si tout le monde s'y met", a-t-elle déclaré après sa visite d'une station de vélo-cargos LPA.

Barbara Pompili est notamment revenue sur le ZFE, qui a durci ses règles à Lyon et dans la métropole depuis le 1er janvier. "On est dans une agglomération qui est très touchée par la pollution de l'air. L'intérêt de cette ZFE est de donner des solutions à tout le monde, selon les particularités du territoire. Les véhicules Crit'air 3,4,5 ne seront bientôt plus autorisés à circuler. Pour autant, il faut offrir des solutions de mobilités. C'est un point fort de cette loi, notamment avec les voies de covoiturage qui vont être généralisées dans les ZFE, les développements des transports en commun comme ici…. On veut rendre la vie quotidienne plus simple, en faisant de l'écologie", a ajouté l'ancienne adhérente des Verts, qui tend la main à ses anciens camarades de route en leur demandant des "mesures réalisables", elle qui avait appelé il y a quelques jours à "arrêter de décourager les gens".

La remplaçante d'Elisabeth Borne a évoqué le développement d'Amazon et de toutes les plateformes de e-commerce en général. Un entrepôt de 16 000m2 est toujours en projet vers l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Grégory Doucet a déjà fait part de son opposition à ce dossier en déposant des recours. Barbara Pompili a elle botté (indirectement) en touche sur cette question : "On veut imposer de ne pas artificialiser au rythme que nous artificialisons aujourd'hui. On voit les conséquences sur le dérèglement climatique. On met un coup d'arrêt à ce phénomène avec cette loi, en réduisant par deux ce processus, malheureusement on doit y aller par étape. Tout ce qui ne sera pas dans ce prisme-là sera arrêté. Pour autant, si on doit le faire, il faudra montrer qu'on n'a pas d'autres solutions". Toujours aucun avis clair et tranché de la part du gouvernement.

Elle a ensuite pris la direction de la préfecture pour déjeuner avec le préfet du Rhône et échanger autour de la stratégie Eau Air Sol, avant de rencontrer Catherine Staron (SE), la maire de Vourles, qui est très engagée dans la réduction de la publicité en ville.