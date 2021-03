Piétonnisation du Cours Charlemagne à Lyon : début de l'expérimentation le 23 mars !

C'est au détour d'un communiqué sur la végétalisation de la darse que la Métropole de Lyon a dévoilé le calendrier de l'expérimentation de la piétonnisation du cours Charlemagne, dans le quartier de la Confluence à Lyon.

On apprend ainsi que le cours Charlemagne, du quai Riboud au nord à la rue Montrochet au sud, sera totalement fermé à la circulation automobile dans la matinée du mardi 23 mars, pour ainsi devenir une voie piétonne le temps de l’expérimentation. Le sens Sud-Nord étant déjà fermé depuis plusieurs mois en raison du chantier du T2.

"Des panneaux d’information vont être installés à partir du 15 mars", promettent les services de la collectivité.

Le début de cette expérimentation marque également l'inauguration du prolongement du tram T2, le 24 mars, jusqu'à l'arrêt Hôtel de Région Montrochet.

La Métropole, la Ville et la SPL Lyon Confluence procèderont à l’installation des aménagements provisoires jusqu’au 9 avril avec l’appui d’Alt Urbaines. Une réunion publique sera organisée le mercredi 24 mars à partir de 19h30 pour présenter l’ensemble de ceux-ci.

"Marquages au sol permettant de sécuriser l’ensemble des usages, plateforme pour accueillir des espaces déjeuners, modules ludiques pour enfants, pergola et espaces ombragés, modules vélos… plusieurs espaces vont ainsi prendre formes afin de tester les différents usages possibles. De nombreux ateliers et rencontres seront organisés tout au long de l’expérimentation afin de récolter le ressenti des usagers", explique la Métropole.



Pour Valentin Lungenstrass, adjoint au Maire de Lyon en charge des mobilités, "Lyon va se positionner dans la droite lignée de villes comme Barcelone ou Milan pour redonner plus d’espaces de vie et de fraicheur aux habitantes et habitants. Davantage d’arbres, des abords commerciaux apaisés, des espaces ludiques et une continuité piétonne avec les jardins aquatiques en bord de Saône".

La date de fin de l'expérimentation n'a, elle, pas été communiquée.