Près de Lyon : "surmené", il tente de jeter sa femme par la fenêtre

La police a interpellé un homme rue de la Barre pour des violences conjugales. Ce dernier avait essayé de jeter son épouse par la fenêtre. La victime l'a alors mordu pour essayer de se défendre.

Le suspect a reconnu les faits et a expliqué son geste par le fait qu'il était surmené. Il a été présenté au parquet vendredi dernier et condamné à six mois de prison avec sursis.