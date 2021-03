Etat d'urgence climatique : Doucet veut "tourner la page" Collomb et "lancer Lyon dans la transition écologique"

Pour notamment détourner l'attention de son budget genré polémique qui intéressait au-delà des frontières lyonnaises, Grégory Doucet a révélé décréter l'état d'urgence climatique dans la capitale des Gaules. Et ainsi répondre à l'appel d'Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, qui souhaite que tous les décideurs nationaux et locaux redoublent d’efforts sur la question climatique.

"Lyon a su s'adapter car c'est une ville audacieuse qui a su s'appuyer sur son humanisme viscéral, elle a été inspirante. Avec ce conseil municipal, on va montrer que Lyon est toujours capable de s'adapter, aux nouveaux enjeux du 21e siècle. Elle a une dette patrimoniale, avec une forme d'abandon de son patrimoine, de renoncement politique, un fatalisme et une perte de vision, une déconnexion avec les enjeux du siècle qui démarrait. On va tourner cette page et lancer Lyon dans la transition écologique, l'adapter aux enjeux sociaux et économiques du moment", a déclaré le maire EELV ce jeudi matin en amont du conseil, avec un tacle appuyé à son prédecesseur Gérard Collomb. Ce dernier ne devrait pas manquer de lui répondre.

Pour répondre à ces enjeux, la Ville de Lyon va investir 1,25 milliard "pour devenir une capitale de la transition".

"Je compte sur l'audace des Lyonnais, l'engagement des habitants, pour réussir la transition écologique. Nous avons tous les atouts pour réussir", promet Grégory Doucet.