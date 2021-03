Les écoles ne fermeront qu’en "dernier recours". C’est ce qu’a assuré jeudi dernier le ministre de la Santé, Olivier Véran, à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse concernant la situation sanitaire, et au cours de laquelle le Rhône a rejoint la liste des départements confinés en France.



Afin de faire face à la hausse inquiétante des chiffres de l’épidémie de Covid-19, le ministre de l’Éducation nationale a annoncé en fin de semaine le renforcement du protocole sanitaire dans les écoles des 19 départements concernés par des mesures renforcées.



Chaque classe sera désormais fermée pour sept jours lorsqu’un premier cas de contamination aura été signalé. Il en fallait auparavant trois pour ordonner une fermeture. Cette nouvelle mesure concerne tous les niveaux scolaires : la maternelle, le primaire, le collège et le lycée. "Cela va nécessairement signifier plus de fermetures de classes dans les prochains jours pour ceux qui sont concernés", a déclaré Jean-Michel Blanquer.



A noter que les lycées de Lyon et du Rhône passent également en demi-jauge dès ce lundi à la suite des annonces de l’exécutif la semaine dernière.