Lyon : un feu innovant pour les vélos expérimenté sur le cours Charlemagne

Un feu clignotant permettant aux cyclistes de franchir un feu en parallèle du tramway est actuellement en cours d’expérimentation sur le cours Charlemagne dans le 2e arrondissement.

Ce dispositif, qui vise à favoriser les mobilités actives, est menée dans le cadre de la mise en service du prolongement du T2 jusqu’à Hôtel de Région Montrochet. Déjà présent sur 11 carrefours de la ligne C3, ce feu innovant est expérimenté pour la première fois en France sur un carrefour tramway.

Le test est mené conjointement par le SYTRAL, la Métropole de Lyon, le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) et Egis. "Le bilan qui sera réalisé à l’issue de cette expérimentation permettra de décider de son déploiement à une plus grande échelle", précise le SYTRAL.