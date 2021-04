Covid-19 à Lyon et dans le Rhône : de nouveaux créneaux de vaccination dès vendredi mais pour qui ?

Le ministère du Travail a publié cette semaine une nouvelle liste de certains professionnels de plus de 55 ans considérés comme les plus exposés au virus.

Il s’agit par exemple des conducteurs de bus, des chauffeurs de taxi et de VTC, des contrôleurs des transports publics, des agents d’entretiens, de gardiennage, de sécurité, des salariés et chefs d’entreprises des commerces alimentaires, des salariés des abattoirs ou encore des professionnels des pompes funèbres.

La liste complète est à retrouver ici.

Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, c’est le centre de formation du Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) situé à Saint-Priest qui accueillera les professionnels éligibles. Des créneaux sont proposés ce vendredi et ce samedi mais également le 30 avril de 8h30 à 17h30.

Il faut pour cela prendre rendez-vous sur Doctolib et se faire vacciner sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif d’éligibilité : carte professionnelle (pour les fonctionnaires notamment), déclaration sur l’honneur et bulletin de salaire pour les salariés.