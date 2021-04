Auvergne-Rhône-Alpes : Debat parle de 6 milliards d'euros non financés engagés par Wauquiez, la Région tempère

Alors que se déroule la dernière assemblée plénière de la mandature de Laurent Wauquiez, l'opposition accuse le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir "constitué plus de six milliards d'euros d'engagements qui ne sont, à ce jour, pas financés" : "Ces engagements correspondent à des décisions prises par l'Exécutif qui ont été délibérées et votées au cours du mandat, mais ne sont pas encore payées", explique Jean-François Debat dans un communiqué.

Le président du groupe Socialiste & Démocrate dénonce "une véritable bombe à retardement pour les finances publiques régionales puisque ces six milliards d'engagement devront bien être payés". "Il s'agit d'un stock colossal de promesses : c'est plus que l'ensemble des sommes investies depuis 2015 ; cela représente la totalité de l'investissement sur les six prochaines années ! Cette situation obère toute capacité de manœuvre et de choix pour le prochain mandat", affirme l'opposition.

"Jamais la Région ne s'était retrouvée dans la situation d'avoir un tel volume financier d'engagement. C'est le double du montant que Laurent Wauquiez a trouvé en arrivant aux responsabilités en 2016 mais également le double de régions de taille comparable comme les Hauts-de-France ou la Nouvelle Aquitaine", est-il expliqué.

"La réalité de la situation financière de la Région est bien loin des exercices de communication et d'auto-félicitation sur la prétendue bonne gestion de la majorité de droite sortante", conclut Jean-François Debat.

En réponse aux accusations du maire PS de Bourg-en-Bresse, l'entourage de Laurent Wauquiez estime que Jean-François Debat s'est "trompé de colonne" en lisant le compte administratif 2020 et que le stock d'autorisations de programme n'est pas de 6 milliards, mais de 4,9 milliards d'euros. "Cela illustre la légèreté et l'amateurisme des élus socialistes sur les sujets de gestion de l'argent public", tacle l'équipe du président LR.