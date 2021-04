Lyon : arrêtés après plusieurs vols à l'arraché avec une arme à feu

Le 24 janvier, rue François-Dauphin dans le 2e arrondissement de Lyon, deux jeunes hommes se sont fait agresser par quatre individus. Ils se sont vus arracher leurs téléphones portables et des cartes bancaires. Pendant l’acte, l’un des auteurs a menacé les victimes avec une arme de poing et plusieurs coups ont été portés, entrainant 3 jours d’ITT à l’un des deux hommes. Après avoir reçu la plainte des victimes, les policiers rhodaniens ont fait le lien avec des faits de mêmes natures qui avaient eu lieu la veille rue de la Charité. Là aussi, un des quatre malfrats avait usé d’une arme pour menacer sa proie. Grâce aux témoignages des victimes, au visionnage des caméras de vidéo-surveillance et à l’étude de l’utilisation des cartes bancaires volées, les enquêteurs sont parvenus à identifier les suspects. Les quatre hommes, tous mineurs, étaient déjà connus des services de police. Deux d’entre eux séjournaient dans la prison de Lyon-Corbas alors que les deux autres étaient dans un centre éducatif de la région.

Lors de l'interpellation des suspects mardi dernier, les forces de l’ordre ont retrouvé des vêtements que les victimes portaient le jour de leur agression. Ils ont tous les quatre été présentés au parquet.