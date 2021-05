Covid-19 à Lyon : le préfet reconduit ses arrêtés pour empêcher les rassemblements de personnes

Ce samedi, la préfecture du Rhône a annoncé avoir reconduit plusieurs arrêtés pour tenter de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Et les représentants de l’Etat de rappeler que le département et la Métropole de Lyon garde un niveau de circulation du virus et de ses variants assez élevé avec 350 cas pour 100 000 habitants.

D’où l’interdiction prolongée jusqu’au 18 mai inclus d’accéder aux quais de Saône entre le pont Clémenceau et le pont Kitchener, de vendre de l’alcool et d’en consommer sur la voie publique de 12h à 19h dans le périmètre des berges du Rhône, des quais de Saône et des pentes de la Croix-Rousse, ainsi que dans tous les parcs et jardins de l’agglomération.

Par ailleurs, les centres commerciaux comme la Part-Dieu ou Confluence resteront aussi fermés au moins jusqu’au 18 mai.

Enfin, les arrêtés concernant l’obligation du port du masque 24h/24 à Lyon et Villeurbanne, et de 6h à 2h du matin dans le reste du territoire, ainsi que l’interdiction de consommer de l’alcool sur les voies publiques durant le couvre-feu, ont aussi été reconduits.

Pour rappel, Emmanuel Macron a fixé la date du 19 mai pour le premier pas du déconfinement. A cette date, le couvre-feu passera à 21h, et les terrasses, commerces non-essentiels, musées, cinémas et théâtres pourront rouvrir.