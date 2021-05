Vers un été chaud et ensoleillé à Lyon et dans le Rhône ?

"Sur la moitié sud de l’Europe, dont la majeure partie de la France, et le bassin méditerranéen, la probabilité d’un scénario plus chaud que la normale est prédominant". Tel est le résumé de Météo France concernant les mois de mai, juin et juillet.



Après un mois d’avril pour le moins frais, les prochaines semaines devraient donc s’annoncer agréables autant du côté du ciel que des températures qui pourraient être au-dessus des normales de saison. "Le signal semble chaud, mais pas extrême en moyenne sur les trois mois, ce qui ne pas dire que ponctuellement, on n’aura pas de vagues de chaleur", a expliqué le climatologue Pierre Bonnin dans les colonnes du Parisien qui ajoute que l’été 2021 ressemblerait aux étés de 2005, 2006 ou encore 2015.



Un retour à la "normale" serait ensuite attendu pour le mois d’août mais là encore il ne s’agit que de prévisions…

???? Prévisions saisonnières mai-juin-juillet 2021



