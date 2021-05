Lyon : L214 traînée aux prud'hommes par un couple d'anciens collaborateurs

En couple, ils reprochent des choses différentes à l'association lyonnaise de défense des animaux. Mediapart se fait l'écho de cette affaire, la première dans l'histoire de L214.

Dans leur article, nos confrères concèdent avoir recueilli largement des avis positifs d'actuels et anciens salariés, qui vantent notamment l'égalité salariale chez L214, quels que soient l'ancienneté ou le niveau de responsabilité. Mais estiment que la quinzaine de départs enregistrée depuis mars 2020 cache quelque chose.

Et relaient donc le combat de ce couple vivant au Québec et réalisant ses missions pour L214 en télétravail. Ils sont présentés comme des "militants historiques", puisque lui a créé le logo de l'association et elle a été très proche de la fondatrice Brigitte Gothière.

Lui estime qu'il faisait le travail d'un salarié et non celui d'un prestataire qu'il était. Epuisé par ses missions, il n'a pu bénéficier d'aucune aide ou indemnité à cause de son statut. Revenu chez L214 après ce burnout, il a réclamé plus d'argent, ce qu'il a obtenu. Mais le fossé avec les autres salariés s'était creusé et il avait finalement été écarté.

Sa compagne a elle été licenciée à l'automne 2020. La direction de L214 lui reprochait de ne pas savoir travailler en équipe et elle aurait remis en cause à plusieurs reprises l'autorité des dirigeants. L'ex-salariée se dit victime de harcèlement moral.