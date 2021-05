Le commissariat de Villeurbanne se dote d'un assistant social pour accompagner les victimes

Avec l'aide de l'association Viffil-SOS et grâce à une participation financière de l'Etat (23 000 euros par an), un poste "d'intervenant social" sera prochainement créé pour épauler le travail des policiers. Cet agent aura pour devoir d'accueillir et d'informer les victimes se présentant dans le poste de police. Un rôle jugé très important puisqu'il permettra une meilleure prise en charge des personnes en situation de détresse, notamment de celles qui subissent des violences conjugales.

Mais cette permanence assurée par un assistant social pourra également être utile pour lors des auditions des auteurs d'infractions.

La Ville de Villeurbanne financera cette création de poste à hauteur de 32 000 euros par an. Une délibération aura lieu lors du conseil municipal le 31 mai prochain pour entériner la décision.