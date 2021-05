Lyon : une vingtaine de mineurs isolés campent au square Ferrié à la Croix-Rousse

C'est le résultat d'une gestion très complexe de l'arrivée des mineurs isolés dans la capitale des Gaules. Les vingt jeunes viennent de Guinée, de Gambie, de Côte-d'Ivoire ou encore d'Afghanistan et ils ont un point commun : tous sont passés par le centre d'accueil et d'hébergement temporaire de la Métropole de Lyon. C'est ici que vont les réfugiés lorsqu'ils arrivent à Lyon. Là-bas, leur dossier est examiné et jugé au cas par cas selon des critères plutôt "opaques", selon un bénévole de l'association "AMIE". Ils restent ainsi quelque temps sur place puis doivent libérer leur lit dès lors qu'une solution est trouvée (ou pas).

Cette vingtaine d'adolescents s'est donc retrouvée à la rue du jour au lendemain, faute de place dans des foyers longue durée ou dans des hôtels. Ils ont été pris en charge par plusieurs associations qui organisent des récoltes de nourriture, d'eau et de matériel de camping. Nombreux sont les habitants de la Croix-Rousse qui s'arrêtent devant le square pour y apporter des fournitures essentielles.

Avec des dessins enfantins accrochés à la clôture, les occupants réclament en urgence un hébergement à la Métropole de Lyon. "Ils sont dans un flou juridique complet", nous a indiqué un responsable associatif. Car en effet, les mineurs isolés ne peuvent pas avoir un statut de demandeur d'asile. Souvent, ils ont beaucoup de difficultés à retrouver leurs papiers pour constituer un état civil et ainsi être pris en charge par la protection de l'enfance.

Les discussions durent depuis début mai. Plusieurs élus de la Ville de Lyon se sont déjà rendus sur les lieux, à l'image de Rémi Zinck, maire EELV du 4e arrondissement.

