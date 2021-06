Piétonisation à Lyon: le maire du 6e dénonce un passage en force des écologistes

Une volonté des élus écologistes de la Ville qui ne plaît pas forcément à tout le monde, et notamment au maire du 6e arrondissement Pascal Blache. L'édile verra en effet quatre de ses rues fermées à la circulation le 5 juin. Le problème pour le pensionnaire de la rue de Sèze, c'est qu'il n'a été consulté que pour un seul axe. Comme il l'indique dans un communiqué, "aucune information préalable" ne lui a été délivrée. L'élu a alors pris la décision de ne pas "animer" les zones piétonisées. "Maladresse ? Je ne crois pas ! Erreur de débutant ? Non plus", a déploré Pascal Blache en conclusion de sa révolte.

Cet épisode tend encore un peu plus les relations qu'entretiennent Grégory Doucet et ses adjoints avec les oppositions. Le ton s'élève toujours quand il s'agit de parler de consultation et de collaboration.