Un trafic de stupéfiants démantelé à Oullins, quatre personnes interpellées

Un homme de 25 ans, résidant dans le secteur, a rapidement été identifié comme le gérant de ce trafic, qu'il organisait autour de son domicile.

Une opération de police a finalement été menée mardi, et a abouti à l'interpellation d'un homme de 53 ans qui venait d'acheter 5,6 grammes d'héroïne et qui a reconnu être un client régulier depuis janvier dernier. Le trafiquant a, lui, été interpellé à l'issue d'une autre transaction en fin de matinée. La perquisition de son domicile a permis aux enquêteurs de mettre la main sur 2 345 euros en liquide, 16,8 grammes de cocaïne, 186 grammes d'héroïne et 29 grammes de produits de coupe. En garde à vue, le suspect a avoué revendre la drogue depuis septembre dernier.

Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain, les policiers ont interpellé un autre client, qui a reconnu avoir transporté le suspect vers son fournisseur de cocaïne. Ce dernier a également été arrêté à son domicile. Sur place, les policiers ont saisi 269 grammes de cocaïne et 2360 euros.

A noter que le gérant du trafic et son fournisseur doivent être jugés en comparution immédiate ce vendredi. Les deux clients ont, eux, été laissés libres.