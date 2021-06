Lyon : nouvelle rixe à la Guillotière, un homme frappé à coups de palette - VIDEO

Grande rue de la #Guillotière 23h !!



Bagarre habituelle entre mecs imbibés qui foutent le bordel QUOTIDIENEMENT



Nous on bosse on paye des impôts et on voudrait juste dormir ! @Guill_encolere



ça va très mal finir @FannyDubot @Gregorydoucet @MohamedChihi007 @Guill_encolere pic.twitter.com/B4x6SFnxc6