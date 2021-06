Lyon : les chiens seront autorisés dans les transports en commun (TCL) dès ce mardi

Il a notamment été décidé de lancer l’expérimentation autorisant l’accès aux chiens sur le réseau TCL. Elle débutera dès ce mardi et durera jusqu’au 30 novembre 2021. Tous les chiens, sauf ceux classés dangereux, pourront accéder au réseau. Pour cela, un titre dédié, intitulé "Waf", sera nécessaire pour votre compagnon à quatre pattes. Il sera vendu un euro pour une journée, cinq euros pour une semaine et dix euros pour le mois. Les animaux devront être muselés, tenus en laisse et laissés à distances des autres voyageurs.

Des conditions beaucoup trop floues pour l’opposition, qui a notamment pointé du doigt les questions de sécurité : "On a plusieurs interrogations. Est-ce qu’aujourd’hui déjà on a un nombre de petits chiens qui sont transportés ? Comment se passent les contrôles ? Et puis bien évidemment pour que tout soit respecté, les gens doivent être respectueux On voit souvent que les chiens qui sont dans le métro appartiennent à des marginaux. De plus, quelles garanties ont les contrôleurs pour leur sécurité ? Si le chien défèque ? Il y a beaucoup trop de questions. L’idée est intéressante, mais elle manque de garanties", a déclaré Séverine Fontanges (LR) lors du comité syndical du Sytral ce lundi.

Un constat partagé par Philippe Meunier, vice-président à la Région Auvergne-Rhône-Alpes : "Il suffit de se promener dans la ville de Lyon pour se rendre compte qu’il y a plusieurs types de chiens, et certains sont dangereux. Nous ne sommes pas opposés aux chiens, on constate juste qu’il y a des animaux sans muselière dans l’espace public et qu’ils ne sont pas tenus".

De leur côté, les écologistes sont restés campés sur leurs positions : "Je pense qu’il est important que les chiens trouvent leur place dans l’agglomération. A Grenoble par exemple, où ce dispositif existe, il n’y a pas eu d’accidents majeurs. Je rappelle qu’il s’agit d’une expérimentation, et je suis très fier de la porter", s’est réjoui de son côté le président du Sytral Bruno Bernard.

Et malgré les critiques, personne n’a voté contre la délibération, l’opposition a plutôt fait le choix de s’abstenir.

B.B.