Canicule : le Rhône reste en alerte orange, 24 degrés relevés en pleine nuit à Lyon

"Après une journée de mercredi chaude, des nuages ont gagné la région durant la nuit et ont limité la baisse des températures", explique Météo France. On a ainsi relevé à 05h ce jeudi près de 24 degrés à Lyon, contre 19 degrés mercredi à la même heure. Il faisait 21 degrés près de Villefranche sur Saône, contre 15 degrés la veille.

Il fait chaud également sur les départements limitrophes du Rhône, avec 20 à 23 degrés sur l'ouest de l'Ain, la Loire, le nord Isère et la moyenne vallée du Rhône.

Selon Météo France, "les températures maximales resteront élevées vendredi, même si elles perdront 1 ou 2°C, en raison d'un vent de sud plus présent et de plus de nuages. On attend des maximales de 32 à 34 degrés sur le département du Rhône". Dans la nuit, 22 degrés sont attendus au plus bas sur l'agglomération lyonnaise.

Samedi, la chaleur s'intensifie de nouveau légèrement avec des maximales qui peuvent à nouveau s'approcher de 34 à 35 degrés.

Une dégradation orageuse de plus grande ampleur est attendue dimanche et pourrait mettre un terme à cet épisode de fortes chaleurs.