Piétonnisation du cours Charlemagne : une journée d’ateliers gratuits ce samedi à Lyon

Dans le cadre de l’expérimentation de la piétonnisation du cours Charlemagne (entre la rue Montrochet et le quai Antoine Riboud), une journée d’ateliers gratuits est organisée. "Ces animations visent à sensibiliser les piétons et les cyclistes sur leurs pratiques, à tester le mobilier installé et à recueillir les perceptions des usagers sur la piétonnisation en cours d’expérimentation", explique la Ville de Lyon et Lyon Confluence dans un communiqué commun.

Un parcours vélo est notamment prévu de 10h30 à 11h30 dans le quartier. Des ateliers sur le thème "apprendre à réparer son vélo" sont également au programme de 14h à 18h ainsi qu’une animation "autour des vélos rigolos". Une terrasse ludique (jeux surdimensionnés) sera aussi installée.

Les inscriptions se font sur le www.lyon-confluence.fr.