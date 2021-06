Régionales : une ferme urbaine au cœur de Lyon pour le 1er déplacement de l’union de la gauche

Pourtant, le trio de choc n’était pas au complet. En effet, manquait à l’appel la tête de liste du PCF, Cécile Cukierman. C’est donc sans elle que s’est faite la présentation de la ferme urbaine située 290 avenue Berthelot, suivie d’une conférence de presse.

Un espace solidaire d’agriculture urbaine de 1600m2, au cœur du quartier des Etats-Unis dans le 8e arrondissement composé d’une micro-ferme pour le maraîchage urbain de 600m2, d’une zone d’expérimentation pour la biodiversité, et d’un jardin permacole, de 300m2 chacun.

"Nous sommes réunis dans ce quartier car c’est la politique qui nous ressemble et que l’on a envie d’incarner. Avec une région beaucoup plus coopérative, et pas uniquement concernant le biais électoral. Nous incarnons l’espoir de redonner du vivant à la Région et du solidaire", a déclaré Fabienne Grébert, tête de liste EELV.

Najat Vallaud-Belkacem, s’est elle aussi exprimée lors de la visite : "On avait envie de se retrouver ici aujourd’hui car c’est l’occasion d’envoyer un message simple aux citoyens : si vous votez pour nous dimanche, il y aura une autre façon de travailler. Le bien-être d’un territoire ne peut pas se décider au fin fond d’un bureau du conseil régional. On peut allier, le souci de la transission écologique avec le bien-être des habitants dans un quartier plus "populaire". Alors j’en appelle encore aux électeurs. Dimanche, il y aura beaucoup de chose qui se joueront", a conclu la tête de liste du PS, arrivée 4e lors du premier tour des élections régionales.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet est quant à lui arrivé après la présentation de la ferme urbaine. Il s’est néanmoins prononcé sur cette alliance de la gauche, qu’il dit s’être faite "pour le bien commun".

"La rapidité avec laquelle vous vous êtes mise d’accord démontre qu’il y avait une envie de travailler ensemble qui n’était pas nouvelle. Tout le monde s’est retrouvé autour du bien commun. Grâce à des agriculteurs et des paysans, on retrouve le sens de la vie, et le lien social, dans un quartier qui est pourtant de type "populaire".

Le maire a tout de même évoqué l’actuel président de Région, principal adversaire de Fabienne Grébert. "Je tiens à rappeler, que le premier grand projet de Laurent Wauquiez était la création d’un projet d’autoroute, alors qu’on est en pleine urgence climatique. Combien d’année avons-nous perdu à ne pas agir ! Donc si nous voulons avoir une Région qui s’engage pour l’urgence climatique, il faut voter pour liste de Fabienne Grébert, et c’est comme ça que l’on va enfin, enfin, donner de l’espoir aux habitants".

D’autres élus du paysage politique lyonnais comme Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement de Lyon, ou encore Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, étaient présents lors de la conférence cette après-midi.

L’intervention d’une habitante du quartier des Etats-Unis depuis plus de 30 ans félicitant le maire écologiste et son homologue Fabienne Grébert, a surpris la plupart des personnes présentes lors de la conférence. "Tout s’est dégradé, au fur et à mesure des années. Il y a une ségrégation. Ce quartier, on l’a laissé tomber et on a continué à investir pour les "beaux quartiers". Mais les écologiste ont fait un travail formidable pour le rendre plus agréable".

L’habitante fera par ailleurs savoir qu’elle n’a pas reçu les professions de foi dans sa boîte aux lettres, mais qu’elle a tout de même voté Fabienne Grébert, lors du premier tour des élections régionales.

C’est la candidate et tête de liste EELV qui a conclut la conférence cette après-midi en évoquant une seconde fois, la politique de Laurent Wauquiez. "Vous pouvez choisir les caméras de sécurité, le béton, et le clientélisme, ou alors vous pouvez investir dans la confiance en votant pour nous dimanche".

J.N