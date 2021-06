Régionales : Adrexo convoqué ce lundi, la distribution des professions de foi encore perturbée pour le second tour ?

Hormis les candidats se sentant lésés comme Andrea Kotarac (RN), le grand couac de leur distribution dans les boîtes aux lettres des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes et de la France en général a pourtant expliqué en partie l'abstention record du premier tour des régionales et des départementales.

Ce lundi, les deux organismes responsables de la distribution, la Poste et Adrexo, sont donc convoqués au ministère de l'Intérieur pour rendre des comptes. C'est surtout le second cité qui peut craindre pour son matricule. L'opération privé a clairement failli dans sa mission, alors qu'il devait gérer la distribution en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts de France, Normandie et Pays de la Loire après avoir remporté l'appel d'offres de février dernier.

A la préfecture du Rhône, on reste très pessimiste sur la réussite de leur mission pour le second tour du scrutin. La consigne a été donnée au préfet de superviser via un agent de la préfecture la mise sous pli des professions de foi par Adrexo. Une cellule opérationnelle de suivi de la distribution sera également créée pour informer place Beauvau deux fois par jour.

Pour les électeurs, il est donc probable qu'il faudra se renseigner sur le programme et les candidats autrement qu'en relevant sa boîte aux lettres. Mais ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas que l'on votait dimanche...