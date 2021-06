Régionales : les nouveaux élus lyonnais et rhodaniens d'Auvergne-Rhône-Alpes

Arrivée 2e, l'union de la gauche de Fabienne Grébert repartait avec 51 sièges tandis qu'Andrea Kotarac (RN) raflait seulement 17 sièges.

Dans le Rhône et à la Métropole de Lyon, remportés par Laurent Wauquiez, le président LR pourra compter sur 27 conseillers régionaux.

Le département propulse Renaud Pfeffer, Colette Darphin, Bernard Perrut, Sophie Cruz, Paul Vidal, Catherine Staron, Jérémy Thien, Claire Peigné et Jérôme Banino à l'Hôtel de Région, tandis que la métropole fait de Jérémie Bréaud, Marylène Millet, Philippe Meunier, Laurence Fautra, Jérôme Moroge, Marie-Hélène Mathieu, Romain Champel, Véronique Déchamps, Pierre Oliver, Corine Cisternino, Xavier Odo, Karine Lucas, Christophe Geourjon, Sophie Blachère, Mickaël Paccaud, Isabelle Ramet, Julien Vuillemard et Catherine Laforêt des conseillers régionaux.

Fabienne Grébert, elle, peut compter sur 11 élus rhodaniens et métropolitains. Mais pas vraiment. Conséquence de l'alliance, beaucoup d'écologistes ont disparu des premières places à la faveur de socialistes ou de communistes et insoumis.

Conséquence, sur les deux élus rhodaniens, une seule (Cécile Michel) siègera aux côtés de Fabienne Grébert, puisque Bernard Chaverot est dans le camp de Najat Vallaud-Belkacem.

Dans la Métropole, l'écologiste pourra compter sur Pascale Bonniel-Chalier, Axel Marin, Anaïs Widiez, Reynald Giacalone et Bénédicte Pasiecznik. Najat Vallaud-Belkacem, elle, a fait élire, en plus d'elle-même, Guillaume Lacroix et Yann Crombecque.

Tandis que Cécile Cukierman a fait élire Emilie Marche qui, pour rappel, était au premier tour tête de liste PCF en Isère. Lors des tractations d'entre-deux tours, elle s'était subitement retrouvée dans la Métropole, ce qui lui a permis de rejoindre la Région, aux dépends de Farouk Ababsa, ex-tête de liste Métropole, exilé dans la Drôme et qui échoue de peu (5e sur une liste où les 4 premiers ont été élus) à devenir conseiller régional.

Enfin, Andrea Kotarac retrouvera son siège à la Région, qu'il avait rendu lors du mandat précédent après être passé de la France insoumise au Rassemblement national. Seul Christophe Boudot (Rhône) et Michèle Morel (Métropole) le retrouveront.

Ils seront, en compagnie de tous leurs collègues des autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, officiellement installés vendredi.