Régionales/départementales : 12,05% de participation dans le Rhône et la Métropole de Lyon à 12h, en hausse par rapport au 1er tour

Photo d'illustration- LyonMag

Selon le ministère de l'Intérieur, le taux de participation des élections régionales et départementales dans le Rhône et la Métropole de Lyon est, à la mi-journée, de 12,05% pour le second tour.













Les deux collectivités font encore moins bien que la moyenne nationale, également communiquée à 12h. En France, le taux de participation pour les régionales est en légère en hausse. Il est de 12,66%, contre 12,22% au premier tour. Pour rappel, comme la semaine dernière, les chiffres communiqués au niveau national sont les mêmes pour les deux élections. Au niveau local, ce chiffre est également meilleur que dimanche dernier. A la même heure il y a sept jours, le taux de participation dans le Rhône est la Métropole de Lyon était de 11,86%. En 2015, pour le second tour, il était de 20,52% dans le Rhône et de 19,24% dans le Métropole de Lyon. Un nouveau point sur la participation sera fait à 17h. ???????? #Élections2021 départementales et régionales : taux de participation à 12h dans le Rhône et la métropole de #Lyon : 12,05% pic.twitter.com/TsuG0ZXlWd — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 27, 2021