Régionales/départementales : la participation en hausse de près de trois points à 17h dans le Rhône et la Métropole de Lyon avec 25,23%

Comme ce midi, les deux collectivités sont encore en dessous de la moyenne nationale. En France, le taux de participation, seulement pour les élections régionales, est de 27,89% à 17 heures, contre 26,72% à la même heure il y a sept jours. Des chiffres toujours aussi inquiétants, malgré cette légère amélioration.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la participation est de 26,63 % à 17 heures.

Et ces résultats ne devraient pas remonter de manière exponentielle d'ici la fermeture des bureaux de vote. Les premiers fermeront d'ailleurs leurs portes dès 18 heures, dans les plus petites communes.

La participation finale pour ce second tour des élections régionales et départementales sera connue dans la soirée, après les premières estimations de vote qui sont attendues pour 20 heures. Pour rappel, en 2015, la participation rhodanienne s'élevait à 59,55% pour le second tour.