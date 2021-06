Régionales : Najat Vallaud-Belkacem "sans illusion sur la dureté des politiques publiques qui viendront"

Dans un communiqué de presse, elle estime que "les Auvergnats Rhônalpins ont parlé. À voix basse et à quelques-uns, seulement. Mais ils ont parlé. Je prends acte de la victoire du Président sortant, et je l’appelle à respecter les voix de l’opposition, à comprendre et entendre la majorité des citoyens qui ont choisi l’abstention. Je suis sans illusion sur la dureté des politiques publiques qui viendront, les temps qui viennent seront durs pour les plus faibles: nous nous battrons pour que les impératifs de justice sociale, d’éthique démocratique, de priorité à l’éducation, à la formation et à l'emploi des jeunes, et de lutte contre le réchauffement climatique s’imposent dans le débat et dans l’action collective, demain. J’assumerai pleinement ma responsabilité, mon rôle et mon engagement dans cette opposition régionale, aux côtés de nos partenaires du premier et du second tour. Ensemble, nous avons posé les jalons d’une gauche rassemblée, engagée, à la fois respectueuse de ses différences, et capable de reconnaître qu’elle partage une vision, des priorités et des valeurs qui, demain, devront convaincre une majorité de citoyens dans notre région, et dans le pays".