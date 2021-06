Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand propose déjà de "former une belle équipe" avec Laurent Wauquiez

Finalement, le président réélu de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a préféré se concentrer sur le scrutin du jour.

Plus au nord, dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand lui ne s'est pas fait prier. Déjà déclaré candidat à la présidentielle, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a appelé à "redresser notre pays" et a évoqué le "chemin de l'espoir" qui "vient du coeur des territoires, depuis cette France fière, digne, courageuse et qui va reprendre en main son destin".

Ce lundi matin, Xavier Bertrand a évidemment été interrogé sur la concurrence de droite à sa candidature. Il y a Laurent Wauquiez, mais aussi Valérie Pécresse, également réélue en Ile-de-France. Au micro de BFM-TV, il a d'abord dit être "très heureux" des victoires aux régionales de ces derniers.

Et de lancer un appel : "Formons une belle équipe parce que j'ai absolument la conviction - et je ne dis pas ça parce que nous sommes lundi jour d'un grand match - c'est que quand il y a une grande et belle équipe de France, je suis persuadé qu'elle l'emporte. Pas pour elle et pour avoir un palmarès, parce qu'elle rend fier et parce qu'elle peut faire de belles choses pour la France".

Laurent Wauquiez, qui rend visite à la police ferroviaire ce lundi matin à la gare de la Part-Dieu, sera évidemment interrogé sur cette proposition. Il aura eu quelques heures pour peaufiner sa meilleure réponse possible.