Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez (LR) conserve la Région, "la victoire d'un cap clair"

Malgré un regain de participation qui a probablement été favorable à Fabienne Grébert, le président sortant d’Auvergne-Rhône-Alpes a donc conservé son siège ce dimanche. C'est sous les acclamations des militants et de ses proches, réunis au Selcius, que Laurent Wauquiez s'est exprimé : "Ce soir, il est beaucoup d'émotions pour toute notre équipe. Les habitants de la région ont manifesté de leur soutien et l'ont manifesté avec force. Rarement notre région a été aussi unie", a déclaré Laurent Wauquiez.

"J'ai connu aussi les soirs où il faut être capable de se remettre en question et je n'ai pas oublié les leçons que j'en ai tirées. Et ce soir, je suis d'autant plus touché par la générosité avec laquelle les habitants de notre région nous ont manifesté leur soutien. C'est un moment très fort et cette victoire franche nous rappelle une leçon essentielle. En politique, on gagne toujours à rester fidele à ceux qu'on aime et aux principes qu'on s'est fixés. Je me suis fixé un cap clair je m'y suis toujours tenu et je m'y tiendrai. Et ma victoire de ce soir c'est la victoire d'un cap clair", a insisté le président réélu.

Laurent Wauquiez a devancé sa rivale qui, malgré l’union de la gauche avec Najat Vallaud-Belkacem et Cécile Cukierman, n’a pas pesé. Son score annoncé (plus de 30%) n’est toutefois pas mauvais, et lui permettra d’avoir un groupe d’opposition important.

Par contre, c’est une très mauvaise issue pour Andrea Kotarac. Le candidat RN n’a pas réussi à mobiliser son électorat, qui s’est massivement abstenu partout en France. L’ancien insoumis n’aura pas énormément d’élus pour l’accompagner au conseil régional. "Ce soir, les extrêmes ont reculé fortement dans notre région cas nous ne leur laissons aucun terrain pour prospérer", s'est félicité Laurent Wauquiez.

"Je crois en la relocalisation de nos entreprises, je suis convaincu qu'il faut ramener la production dans notre territoire plutôt que d'importer ce qui vient de l'extérieur. C'est mieux pour nos emplois, c'est mieux pour l'environnement. Et il nous faut demain plus de protection vis-à-vis de l'extérieur et plus de liberté à l'intérieur : moins de normes, moins de charges, moins de harcèlement administratif", a déclaré Laurent Wauquiez. Et ce dernier de se lancer dans une longue tirade sur la défense des valeurs fortes :"le travail plutôt que l'assistanat, la promotion du mérite plutôt que le nivellement par le bas, la défense de notre mode de vie plutôt que les compromis avec le communautarisme".

Et le Républicain, à qui l'on prête une forte ambition présidentielle, de conclure son discours sur une dimension plus hexagonale : "Toutes ces valeurs sont celles qui permettent de tenir debout. Les Français attendent cela. Ils attendent du courage, ils attendent le chemin du bon sens et ils attendent la reconstruction pour notre pays. Tout est là. Nous avons en nous tous les atouts, toutes les forces pour sortir de la crise et seul un cap clair permettra de trouver une nouvelle espérance".

Après sa victoire, Laurent Wauquiez effectuera son premier déplacement ce lundi. Il se rendra à la gare de Lyon-Part-Dieu dans la matinée pour rendre visite aux équipes de la sûreté ferroviaire.