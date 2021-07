Le festival Lyon Zéro Déchet revient à Lyon ce samedi 

C’est dans le 7e arrondissement de Lyon, à la Maison de l’Environnement et au parc des Berges du Rhône Sud, que se tiendra la 3e édition du festival Lyon Zéro déchet.

Au programme : plusieurs animations ayant toutes comme point commun la réduction des déchets.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et le Festival proposeront des animations, des conférences, des tables-rondes, des ateliers, des ramassages participatifs, des jeux, pour les enfants et les adultes. "Consommer mieux pour jeter moins et mettre nos déchets aux bons endroits (bac de tri, déchetterie...) c'est agir concrètement pour la préservation de ressources naturelles limitées tout en soutenant des activités économiques non délocalisables et créatrices d’emplois", déclare Isabelle Petiot, vice-présidente déléguée à la réduction et au traitement des déchets.

Le festival propose également de venir se balader au niveau du parc pour découvrir le village des stands, "participer au ramassage participatif et artistique de Randossage" ou encore "à l’atelier réparation de vêtement de la Bricolerie".

Une buvette 100% zéro déchet sera aussi présente.

Toutes les activités sont à réserver à l’avance sur le site Internet.