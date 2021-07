Lyon : les policiers découvrent plus d’un demi-kilo de drogue après un vol de moto

Deux hommes ont été interpellés ce mardi pour avoir volé une moto dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Selon Le Progrès, l’engin était prêt à être embarqué par la fourrière et les deux complices ont alors décroché la moto. Ils n’ont pas encore été jugés dans ce dossier.

Mais, lors de l’interpellation de l’un des deux protagonistes à son domicile, les forces de l’ordre ont mis la main sur une quantité importante de drogue. Elles ont découvert plus d’un demi-kilo de cannabis, 16 grammes d’herbe conditionnée et plus de 18 000 euros d’argent liquide.

Ce dernier est suspecté, avec son frère, de participer à un trafic de stupéfiants.

Les deux ont été présentés au parquet ce jeudi.