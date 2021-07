Métropole de Lyon : Fabien Bagnon écrit à tous les maires pour leur proposer de passer en ville 30km/h

Le vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie et des Mobilités actives a aussi sorti sa plume pour écrire à 53 maires du territoire. Le courrier était le même pour tous, et visait à les convaincre de passer leur commune en ville 30km/h.

"En charge de cette délégation, je suis disponible, ainsi que les services, afin d'accompagner votre commune dans cette démarche et étudier les conditions de sa mise en oeuvre, dans l'optique de travailler à des villes plus apaisées. Je vous propose ainsi, si cette proposition retient votre intérêt, de revenir vers les services de la Métropole qui pourront étudier les conditions d'adaptation de la démarche "ville 30" dans votre commune. Pour cela, vos services pourront notamment proposer une première carte identifiant les axes prioritairement concernés par le passage en zone 30, et ceux davantage susceptibles de demeurer à la vitesse de 50km/h", écrit ainsi Fabien Bagnon dans un courrier adressé au maire de Chassieu, qu'il a partagé... sur Twitter.

Pourquoi écrire à seulement 53 maires sur les 59 que compte la Métropole de Lyon ? Car trois communes ont déjà appliqué le passage en ville 30 (Oullins, Poleymieux et Fontaines-Saint-Martin) et trois autres, dont le nom n'est pas divulgué, ont déjà fait la demande.

"La ville 30 sauve des vies et encourage la marche et le vélo. Je compte sur les Maires !", conclut Fabien Bagnon.

Il ne reste plus aux villes 30 de demander à sa police municipale de faire respecter la limitation de vitesse. Sous peine, comme à Oullins, de ne voir aucune différence avec une ville à 50km/h.