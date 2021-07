Grandes vacances : c'est rouge ce samedi dans le sens des départs, orange sur les retours

Bison Futé hisse le drapeau rouge ce samedi partout en France dans le sens des départs. C'est également orange dans le sens des retours.

Sur l'autoroute des vacances, il est vivement conseillé d'éviter l'A6 entre Mâcon et Lyon de 10h à 14h, ou encore l'A7 entre Lyon et Orange de 8h à 17h. Bison Futé recommande également de quitter les métropoles avant 9h.

Pour ceux qui seront sur le retour, il faudra éviter l'A7 entre Orange et Lyon de 10h à 15h notamment.

Ce dimanche, le trafic s'annonce également chargé mais beaucoup moins dense. Ce sera orange dans le sens des départs sur un quart du pays, et notamment le Rhône. Il faudra éviter l'A7 entre Lyon et Marseille de 15 heures à 19 heures, mais aussi l'A43 entre Lyon et Chambéry de 9h à 19h.