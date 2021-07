Se déplacer à pied ou à vélo a un impact positif sur la santé, selon une étude menée sur 50 agents de la Métropole de Lyon

C'est ce qui ressort d'une expérimentation impliquant 50 agents de la Métropole de Lyon menée en 2020 dans le cadre d'un projet européen. Il s'agissait de savoir si l’argument de la santé et du bien-être pouvait être avancé pour inciter les citoyens à privilégier les mobilités actives (marche à pied, vélo) plutôt que la voiture individuelle ou les transports en commun.

Pour répondre à cette question, l’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et ses partenaires ont mené une expérimentation originale dans le cadre du projet européen Melinda.

"Cette expérimentation a été conduite sur le territoire de la métropole lyonnaise tout au long de l’année 2020. Baptisée 1 000 Bornes, 6 mois pour changer de comportement de mobilité", elle a consisté à mesurer l’impact sur la santé et le bien-être du basculement d’un mode de déplacement reposant sur l’utilisation majoritaire de la voiture ou des transports en commun vers la marche à pied ou le vélo, auprès de 50 agents volontaires de la Métropole de Lyon", est-il précisé.

Les résultats ont prouvé "un effet positif sur la santé et surtout sur la qualité de vie des participants. Après six mois d’expérimentation, entre juin et décembre 2020, ceux-ci témoignent des effets positifs ressentis : une majorité d’entre eux se sent moins essoufflée, moins fatiguée, font part d’un sommeil de meilleure qualité et assurent avoir renforcé leur musculature".

"Beaucoup de participants évoquent une diminution de leur stress et un gain d’énergie", a-t-on constaté.

Les participants ont effectivement modifié leurs habitudes de déplacement, au détriment des modes motorisés et au profit des mobilités actives : ils ont moins utilisé la voiture et/ou les transports en commun pour leurs trajets domicile-travail, ils ont davantage marché ou pédalé et ce, de façon durable. Les données fournies par les montres connectées indiquent que le nombre de pas des volontaires est passé de 68 184 en juin 2020 à 80 862 en octobre 2020.

La prochaine étape du bilan 1 000 Bornes, 6 mois pour changer de comportement de mobilité, consistera à décrypter les résultats des examens médicaux réalisés en début et en fin d’opération à l’hôpital de la Croix-Rousse.