Lyon : une nounou et deux enfants renversés par une voiture

Selon le Progrès, les faits se sont déroulés peu avant 11h30 près de la place de la Ferrandière, dans le 3e arrondissement.

Un automobiliste a renversé une nounou, un bébé de sept mois et un enfant de deux ans. Ce dernier a été grièvement blessé et a été pris en charge à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, précise le quotidien régional. Le nourrisson et la nounou ont, eux, été plus légèrement touchés.

Le conducteur à l'origine de l'accident a été interpellé. Les circonstances précises des faits n'ont pas encore été établies. Une enquête est en cours.