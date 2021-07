Rhône : Bison Futé voit rouge dans le sens des départs, orange sur les retours

Bison Futé voit rouge ce samedi dans le sens des départs pour cet avant-dernier week-end du mois de juillet. De nombreuses difficultés sont à prévoir. Il est notamment conseillé d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 9h à 17h et l'A43 entre Lyon et Chambéry de 9h à 17h.

Sur le sens des retours, le trafic s'annonce moins dense puisque Bison Futé a, seulement, hissé le drapeau orange. Il est recommandé également de ne pas emprunter l'A7 entre Orange et Lyon de 9h à 15h.

Ce dimanche, la situation va largement s'améliorer puisque ce sera vert dans les deux sens sur l'ensemble du pays, hormis sur l'arc méditerranée où la journée a été classée orange dans le sens des départs.