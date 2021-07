Agglomération de Lyon : les routes seront noires de monde ce week-end

Bison Futé prévoit l'enfer ce samedi pour les automobilistes. La journée est classée noire dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est conseillé d'éviter l'A6 entre Beaune et Lyon de 8h à 12h, l'A7 au sud du tunnel de Fourvière de 6h à 18h, et l'A43 de 9h à 18h. Dans le sens des retours, l'autoroute au nord de Lyon sera chargée de 10h à 17h. Des bouchons sont également annoncés sur l'A7 de 9h à 17h.



Dimanche, la circulation restera dense dans le sens des départs sur l'A6 au nord de Lyon de 9h à 12h et l'A7 entre Lyon et Orange de 9h à 19h. Dans l'autre sens, des ralentissements sont attendus au nord du tunnel sous Fourvière de 14h à 17h mais aussi dans la Vallée du Rhône de 10h à 19h.



Enfin, la journée de lundi restera classée orange. Les principales difficultés sont annoncées sur l'A7 entre Lyon et Marseille de 9h à 18h.