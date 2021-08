Prêtre tué en Vendée : Grégory Doucet et Laurent Wauquiez réagissent

Le ministre de l’Intérieur est d’ailleurs attendu sur place. Le suspect s’est rendu à la Gendarmerie. Ce réfugié rwandais de 40 ans était déjà sous contrôle judiciaire puisqu’il est accusé d’être l’auteur de l’incendie de la cathédrale de Nantes en 2020.

Plusieurs élus et personnalités lyonnaises ont réagi après l’annonce du drame, à commencer par Laurent Wauquiez (LR). "Cet homme n'aurait jamais dû entrer en France et encore moins y rester après l'incendie de la cathédrale de Nantes. Ce n'est même pas une question juridique, c'est une question de bon sens. Nous avons sous les yeux les conséquences de nos lâchetés et nos aveuglements", a déclaré le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a préféré employer un autre ton en évoquant l'homme d'Eglise. "Terrible nouvelle que l’assassinat du Père Olivier Maire, un prêtre engagé et généreux. Toutes mes condoléances à ses proches", a salué l’édile.