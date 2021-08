Lyon : la préfecture encourage à nouveau les jeunes à se faire vacciner avant la rentrée

Ce lundi matin, à un peu plus d’une semaine de la rentrée, la préfecture du Rhône et l’ARS ont de nouveau envoyé un message à destination des plus jeunes. Dans un communiqué, Pascal Mailhos "encourage tous les jeunes à se faire vacciner à l’approche de la rentrée scolaire et de la reprise des activités extra-scolaires".

Il y a une semaine, au 17 août, 54,9% des 12-17ans habitant dans la région avaient reçu au moins une dose et 32,3% d’entre eux avaient un schéma vaccinal complet. "De nombreux créneaux sont disponibles actuellement dans les centres, certains proposent même des accès sans rendez-vous" rappelle ce lundi matin la préfecture du Rhône.

Pour rappel, les jeunes de 12 à 17 ans reçoivent deux injections de vaccin à ARN messager Pfizer-BioNTech ou Moderna. "La vaccination permet la réduction des risques liés à la contamination et au développement de formes graves de la maladie, quel que soit l’âge de la personne vaccinée. Si les jeunes développent plus rarement des formes graves de la Covid-19, leur vaccination est nécessaire pour limiter les risques de transmission du virus et essentielle pour atteindre le plus rapidement possible l’immunité collective" écrit enfin le représentant de l’Etat.

A noter que l’autorisation d’un des deux parents est nécessaire à la vaccination des mineurs de 12 ans à 15 ans inclus. Le document est à compléter et à apporter le jour de la vaccination. Les jeunes de 16 ans n’ont pas besoin d’autorisation.

Pour la rentrée, la règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif continuera à s’appliquer dans les écoles. Dans les collèges et les lycées, un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les élèves ayant eu des contacts à risque avec un cas positif. Les élèves contact à risque ne justifiant pas d'une vaccination complète poursuivront pendant 7 jours leurs apprentissages à distance. Les élèves contact à risque justifiant d'une vaccination complète poursuivront les cours en présentiel.