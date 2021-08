Nouvelle fracture dans la Métropole de Lyon : Bruno Bernard annule sa visite à Charly après une polémique

Bruno Bernard - LyonMag

Plus le temps passe, plus les relations entre le président écologiste de la Métropole de Lyon et les maires se dégradent.













Bruno Bernard a informé ce vendredi soir Olivier Araujo, maire de Charly, qu'il annulait sa visite de rentrée politique dans sa commune prévue lundi au domaine Melchior-Philibert. "Nous regrettons que monsieur Bernard, qui devait développer les axes de sa politique agricole, n'explique pas aux élus locaux sa stratégie, en sacrifiant, sans concertation, 14 hectares de terrain agricole sur notre commune", a fait savoir le cabinet de l'édile LR. Car en effet, cette annulation intervient le lendemain d'une micro polémique née à la suite d'un projet de construction d'un cimetière métropolitain sur des terrains charlyrots. Olivier Araujo a indiqué que "l'équipe municipale sera entièrement mobilisée pour que ce projet fou ne voit pas le jour". L'année politique est à peine entamée que communiqués et phrases cinglantes commencent à fuser de toute part. La période qui vient risque de ne pas être de tout repos entre Rhône et Saône, notamment à l'approche de l'élection présidentielle de 2022.

Tags : Lyon charly ecologistes LR