Lyon : vers une nouvelle grève TCL lundi prochain, cette fois sur l'ensemble du réseau bus

Ces derniers dénonçaient une recrudescence des violences, avec en point d'orgue les tirs récents d'arme à feu sur un bus à Sainte-Foy-lès-Lyon, et une dégradation de leurs conditions de travail.

Selon nos informations, un nouveau mouvement s'organise pour lundi 20 septembre. Cette-fois, la grève touchera l'ensemble du territoire de la Métropole de Lyon. Certains conducteurs de bus débrayeront aux heures de pointe, d'autres le feront toute la journée.

Les mêmes revendications que cette semaine seront portées. "On fait ce métier dans des conditions qui ne nous conviennent plus. C'est un métier qui peut être formidable et qui est utile à la population, mais qui se fait dans des conditions déplorables", nous indique Tristan Jego, conducteur du C3 et ancien élu CGT.

Cette semaine doit permettre aux futurs grévistes de ce mouvement spontané de tenter de convaincre les conducteurs de métros et de tramways de les rejoindre.